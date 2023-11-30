遊日必睇！外匯智能分析工具助你掌握日圓貨幣走勢

年尾清大假，加上日圓兌港元匯率創歷史低位，人人都準備向「家鄉」日本出發，即使未出發亦心郁郁兌換日圓儲定彈藥，預備之後去玩！知道大家想掌握日圓貨幣走勢，希望以最抵匯率兌日圓，今次我們邀請到中銀香港個人數字金融產品部副總經理張穎思（Winnie），跟大家推薦外匯智能分析工具「FX Smart智匯易」，指其運用大數據分析，讓大家輕鬆掌握日圓及其他外幣趨勢，更有手機兌換優惠跟大家分享！另外，經常出trip工作及負責處理一家大小旅行事務的星級靚媽陳凱琳（Grace）亦有真實用後感分享，以下立即為大家解構！



Winnie：「提供6款技術指標及6款上升及下跌形態，簡單易用又易明！」

Winnie向大家推薦中銀香港的外匯智能分析工具「FX Smart智匯易」，「智匯易有3大功能幫用家好簡單就掌握貨幣走勢，最適合生活及工作繁忙的香港人！首先其「技術訊號」功能，提供的6款技術指標，可分析短期及長期的外匯趨勢，助客戶捕捉上升或下跌訊號；另外亦用了大數據幫用家進行「形態分析」，提供具認受性的 6 款上升及 6 款下跌形態，透過分析貨幣匯價變化形勢，估計其後走勢向好或向淡；最後更提供「綜合分析結果」，檢視貨幣的形態及技術分析結果，可快速預覽整體匯率市場的趨勢，並向用家發出提示通知，讓你可以即時兌換！」

Winnie補充智匯易的「好用位」，就是幫你不用再花時間「捕住」匯率市場走勢，但同時不怕錯失好價位，除了兌換日圓或其他外幣去旅行以外，對投資新手來說亦是入門工具之選，好用程度滿分，所以今年一推出，就榮獲《01金融科技卓領大獎 - 數碼化銀行外匯交易平台》，成為不少用家的必備工具。

Grace與中銀香港個人數字金融產品部副總經理Winnie較早前已為外匯智能分析工具「FX Smart智匯易」交流使用心得，兩位都表示智匯易十分容易使用，成為去旅行兌換外幣的工具首選！

星級用家Grace：「我都推介朋友去日本玩記得用，其推送通知功能，令大家輕鬆掌握日圓趨勢及兌換時機！」

Grace在智匯易新推出時已率先使用，她指智匯易可以快速預覽整體匯率市場，對她這個外匯新手十分有幫助，她笑說現在每次外遊前都使用智匯易讓她捕捉到外幣趨勢及兌換時機，「最近朋友紛紛出發去日本、歐洲各地歎世界，我都有推介他們使用智匯易，除了有Winnie所講的3大功能以外，還有推送通知功能，會按心水貨幣的趨勢發出通知，我朋友收到提示通知更笑言，哪裡匯率最抵就去哪裡旅行！」

Grace更特別提到中銀香港有24 X 7外匯交易時間及16種外幣可於平台即時買賣，而且拎外幣可以去外幣提款機，無需再到銀行排隊兌換，令她和一班都是「大忙人」的朋友，不怕沒有時間為旅行兌換貨幣，要到當地兌換「硬食」高匯率！

Grace向大家推薦冬天遊日本，必去白川鄉合掌村欣賞白雪皚皚的山景。

同場加映：手機兌換優惠

現在試用全新「FX Smart智匯易」功能，可享日圓快閃60點子優惠¹ 及高達港幣$2,000獎賞²，預備去旅行的你可以立即行動！

立即下載「中銀香港手機銀行」率先試用全新「FX Smart智匯易」功能：https://bit.ly/3OFXgHQ

若想了解更多「FX Smart智匯易」，亦可瀏覽：https://bit.ly/3Ynos0W

¹. 推廣期至2023年12月26日

². 推廣期至2023年12月31日

上述產品、服務及優惠受條款及細則約束。外匯/人民幣買賣涉及風險。詳情請參閱相關宣傳品或向中國銀行（香港）有限公司職員查詢。

（資料及相片由客戶提供）