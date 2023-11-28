人行報告︰對正常經營房企不惜貸　一視同仁滿足合理融資需求

人民銀行央行發佈《2023年第三季度中國貨幣政策執行報告》，稱防範化解房地產金融和地方債務風險穩步推進。

報告表示，切實防範化解重點領域金融風險，指導金融機構積極穩妥支持地方債務風險化解，守住不發生系統性金融風險的底線。完善房地產金融宏觀審慎管理，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，對正常經營的房地產企業不惜貸、抽貸、斷貸。繼續用好“第二支箭”支援民營房地產企業發債融資。支援房地產企業通過資本市場合理股權融資。

據內媒引述接近央行人士表示，上周召開的金融機構座談會上，一行一局一會表示積極支持地方政府穩妥化解債務風險，引導金融機構與融資平台開展平等協商，通過展期、借新還舊、置換等方式降低債務成本，為下階段平穩有序化債提出了清晰路徑，也讓市場吃下了定心丸。

人行報告明言對正常經營房企不惜貸、不斷貸。﹙資料圖片﹚

人行︰房地產金融風險外溢性有限

前述接近央行人士表示，地方債務風險總體可控。我國政府的整體債務水準在國際上處於中游偏下水準，特別是中央政府債務負擔較輕。地方政府債務一般有實物資產支持，且主要集中於經濟規模較大、經濟增長較快的省份，風險總體可控。

前述接近央行人士又表示，房地產金融風險外溢性有限。目前50萬多億元房地產貸款中超7成是個人住房貸款，而國有四大行2023年中報顯示個貸不良率僅為0.5%左右，房地產市場調整對金融體系的外溢影響可控。報告還提到要用好保交樓貸款支持計畫、房企紓困專項再貸款等工具，將進一步支持房企化險。房地產市場長期穩定發展具有堅實基礎。監管部門近期多次發聲，提振市場信心，「央行行長潘功勝在2023金融街論壇上表示，我國城鎮化仍處於發展階段，剛性和改善性住房需求有很大潛力。」