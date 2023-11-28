港股轉跌再次失守17500點　地產股逆市揚　恒地升近2%｜持續更新

周一（27日）為網上星期一，即消費者在當日進行網購。美股三大指數於周一輕微低收，跌幅為0.2%或以下。亞太區股市今日（28日）早段走勢個別，日股跌逾60點，韓股升約10點。商品市場方面，油價及金價於亞洲交易時段上揚，美匯指數回落。



【09:42】

港股轉跌，再次跌穿17500點，最新報17436點，跌88點，國指跌35點，報5990點，科指跌20點，報4010點。

地產股及公用股普遍上揚，恒地（0012）升1.8%，新地（0016）升0.2%，中電（0002）升0.5%。

【09:25】

恒指最新報17541點，高開16點，國指最新報6032點，高開7點，科指最新報4035點，高開3點。

阿里（9988）低開1.4％，騰訊（0700）高開0.5%，美團（3690）高開0.6%。

內銀股方面，建行（0939）高開0.4%﹑交行（3328）平開﹑工行（1398）高開0.5%。

內房股方面，融創（1918）高開1.6%，碧桂園（2007）高開1.1%，龍湖（0960）高開0.7%。

金融股方面，滙豐（0005）最新報60.15元，高開0.5%。