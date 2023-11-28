美團公布第3季前　股價瀉逾6%　累恒指跌172點｜持續更新

周一（27日）為網上星期一，即消費者在當日進行網購。美股三大指數於周一輕微低收，跌幅為0.2%或以下。亞太區股市今日（28日）早段走勢個別，日股跌逾60點，韓股升約10點。商品市場方面，油價及金價於亞洲交易時段上揚，美匯指數回落。



【14:09】

美團（3690）將於今日收市後公布第3季業績，放榜前股價明顯受壓，最新報101.5元，瀉6.5%。

港股跌幅進一步擴大，最新報17352點，跌172點，國指跌68點，報5956點，科指最新報3993點，跌38點。

【13:38】

港股跌勢在午後略擴大，最新報17383點，跌141點，國指最新報5968點，跌56點，科指最新報4009點，跌22點。

美團（3690）瀉4.4%，為目前表現最差藍籌，碧桂園服務（6098）跌3%，招行（3968）跌2.8%。

【12:13】

港股今早走勢疲弱，再次失守17500點，恒指中午收市報17419點，跌105點，國指最新報5981點，跌43點，科指跌12點，報4019點，成交額約為436億元。

美團（3690）將於今日收市後公布第3季業績，半日跌3.3%，商湯（0020）遭沽空機構狙擊，跌5.6%，阿里（9988）跌2%，騰訊（0700）跌1.1%，小米（1810）逆市升3.4%。

內需及消費股方面，潤啤（0291）跌1.5%，百威亞太（1876）跌2.2%，海底撈（6862）升0.2%。

汽車股方面，比亞迪（1211）跌1.5%，理想汽車（2015）升0.6%，蔚來（9866）跌1%。

金融股方面，滙豐（0005）跌不足0.1%。

【10:52】

港股維持數十點跌幅，恒指最新報17445點，跌79點，國指跌32點，報5992點，科指跌10點，報4021點。

醫藥股逆市上揚，翰森（3692）升3.8%，石藥（1093）升2%。

科技股方面，小米（1810）升3.6%。

【09:42】

港股轉跌，再次跌穿17500點，最新報17436點，跌88點，國指跌35點，報5990點，科指跌20點，報4010點。

地產股及公用股普遍上揚，恒地（0012）升1.8%，新地（0016）升0.2%，中電（0002）升0.5%。

【09:25】

恒指最新報17541點，高開16點，國指最新報6032點，高開7點，科指最新報4035點，高開3點。

阿里（9988）低開1.4％，騰訊（0700）高開0.5%，美團（3690）高開0.6%。

內銀股方面，建行（0939）高開0.4%﹑交行（3328）平開﹑工行（1398）高開0.5%。

內房股方面，融創（1918）高開1.6%，碧桂園（2007）高開1.1%，龍湖（0960）高開0.7%。

金融股方面，滙豐（0005）最新報60.15元，高開0.5%。