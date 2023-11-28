Amazon據報已取代FedEx及UPS　成美國快遞「一哥」

據《華爾街日報》引述消息稱，電商及物流公司亞馬遜（amazon，AMZN.US）已超越聯邦快遞（FedEx）及聯合包裹（UPS），成為美國最大的快遞業務公司。



報道又引述資料指出，今年感恩節前，亞馬遜已在美國送遞逾48億件包裹，並預計到年底將送遞約59億件。而UPS方面，其指出今年國內業務量，不太可能超過去年的53億件以今年首九個月計，UPS在國內只處理了約34億件包裹。此外，截至今年5月底財年，FedEx則只處理約30.5億件的國內快遞和地面包裹。

交付速度提高成關鍵增長動力

交付速度提高成關鍵增長動力

根據亞馬遜內部數據及知情人士表示，亞馬遜的送貨量，先在2020年超越聯邦快遞，2022年又超過UPS，今年差距將持續拉大。

亞馬遜財務總監Brian Olsavsky表示，交付速度的提高是增長關鍵動力，亦令Prime會員的購買頻率增加。事實上，亞馬遜在2018年推出了一項計劃，讓企業家開設自己的特許經營店，並以低至10,000美元的價格運送亞馬遜包裹。亞馬遜一名前高層亦表示，公司計劃在美國擁有約20萬名司機，以助其迅速增加了每天能夠投遞的包裹數量。