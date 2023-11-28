滙豐指地緣政治挑戰及機遇並存 瑞銀稱高息影響企業投資意欲

滙豐亞太區聯席行政總裁Surendra Rosha 表示，地緣政治為市場帶來挑戰，但同時也存在機遇，滙豐幫助客戶去克服，例如中國+1策略，企業供應鏈去風險將產能搬遷至其他市場，這方面其實也考慮到成本，在中國的成本和20年前不同，客戶需要轉型，資金需要找尋擺放的位置。



瑞銀財富管理亞洲區主席盧彩雲表示，地緣政治是目前客戶主要關注的風險，包括俄烏戰爭、以巴衝突、美國及台灣大選等。同時，目前利息口高企，信貸緊縮及借貸成本上漲，會影打壓投資意欲及企業利潤，對於外商直接投資及消費也有影響。

她又提及，亞洲儲蓄率普遍較高，央行及政府可推出政策吸引家族辦公室業務，從而吸納更多新資金。

井賢棟指央行數碼貨幣助降貿易結算成本

摩根大通亞太區行政總裁Filippo Gori 表示，地緣政治令全球供應鏈有所分裂及阻礙，無論是中國+1策略還是其他，供應鏈都需要有所保障。另外，創新科技及氣候變化，也是亞洲市場的關注主題。

螞蟻集團董事長兼首席執行官井賢棟表示，中小企透過不同平台進行跨境交易，在外匯等方面面臨挑戰。目前有代幣化技術及央行數碼貨幣正推動發展中，均能達到即時支付及結算，後者並有利降低國際貿易結算成本。