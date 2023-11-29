港股失守17000點關　6藍籌股挫半成　美團績後瀉近12%｜持續更新

美國股市於周二（28日）重拾升勢，三大指數升幅介乎0.1%至0.3%。亞太區股市今日（29日）早段偏軟，其中日股跌44點，韓股亦輕微下跌。商品市場方面，油價及金價於亞洲交易時段均上揚。匯市方面，美匯指數向下，歐元及英鎊兌美元均上揚，美元兌日圓及韓圜更分別貶值近0.5%。



【13:27】

港股跌穿17000點，恒指最新報16986點，跌367點，國指跌140點，報5816點，科指跌92點，報3908點。

目前共有6隻藍籌股跌幅逾半成，美團（3690）瀉11.7%，碧桂園服務（6098）跌6%，中海外（0688）跌5.5%，銀娛（0027）跌5.2%。

【12:31】

港股表現相當疲弱，半日跌逾300點，險守17000點大關。恒指中午收市報17010點，跌344點，國指跌130點，報5826點，科指跌79點，報3920點，成交額為674億元。

美團（3690）上日公布第3季業績後股價下瀉，半日挫11%，中午收市報911.65元。其他科技股方面，阿里（9988）半日跌2.9%﹑京東（9618）跌1.6%，小米（1810）跌0.9%，騰訊（0700）跌0.8%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.5%，港交所（0388）跌1%，渣打（2888）跌0.2%。

汽車股方面，比亞迪（1211）跌3.4%，理想汽車（2015）跌1.4%，小鵬汽車（9868）跌2.2%。

內房股續下挫，龍湖（0960）跌3.9%，中海外（0688）跌4.8%，恒大（3333）瀉9.2%。

物管股同樣受壓，碧桂園服務（6098）挫5.6%，雅生活（3319）跌3.2%，華潤萬象（1209）挫4.3%。

【10:41】

港股跌幅進一步擴大，恒指最新報17103點，跌251點，國指跌96點，報5860點，科指跌52點，報3947點。

美團（3690）瀉9.9%，最新報92.8元，京東健康（6618）跌4%，百度（9888）跌3.8%。碧桂園服務（6098）跌3.8%，銀娛（0027）跌3.8%。

【09:52】

港股轉跌，恒指最新報17161點，跌192點，國指最新報5880點，跌76點，科指最新報3946點，跌54點。

美團（3690）最新報95.15元，跌7.6%，百度（9888）跌3.3%，碧桂園服務（6098）跌3.3%。

【09:26】

恒指最新報17359點，升4點，國指最新報5959點，高開2點，科指最新報4004點，高開4點。

美團（3690）已於周二（28日）公布第三季業績，經調整溢利按年升62.4%，惟今早股價低開7.8%，最新報95元。其他科技股方面，阿里（9988）低開0.5%，騰訊（0700）高開1.1%，小米（1810）高開0.5%。

比亞迪（1211）高開0.5%，最新報220元。

金融股方面，滙豐（0005）低開不足0.1%，最新報59.6元。