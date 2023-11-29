港股轉勢跌近200點　美團瀉逾7%　百度跌3.3%｜持續更新

美國股市於周二（28日）重拾升勢，三大指數升幅介乎0.1%至0.3%。亞太區股市今日（29日）早段偏軟，其中日股跌44點，韓股亦輕微下跌。商品市場方面，油價及金價於亞洲交易時段均上揚。匯市方面，美匯指數向下，歐元及英鎊兌美元均上揚，美元兌日圓及韓圜更分別貶值近0.5%。



【09:52】

港股轉跌，恒指最新報17161點，跌192點，國指最新報5880點，跌76點，科指最新報3946點，跌54點。

美團（3690）最新報95.15元，跌7.6%，百度（9888）跌3.3%，碧桂園服務（6098）跌3.3%。

【09:26】

恒指最新報17359點，升4點，國指最新報5959點，高開2點，科指最新報4004點，高開4點。

美團（3690）已於周二（28日）公布第三季業績，經調整溢利按年升62.4%，惟今早股價低開7.8%，最新報95元。其他科技股方面，阿里（9988）低開0.5%，騰訊（0700）高開1.1%，小米（1810）高開0.5%。

比亞迪（1211）高開0.5%，最新報220元。

金融股方面，滙豐（0005）低開不足0.1%，最新報59.6元。