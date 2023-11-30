港股半日升30點　企穩萬七點關　車股續入後波｜持續更新

美國股市於周三（29日）走勢變化不大，三大指數微升或微跌。亞太區股市今日（30日）早段亦未見明顯變化，日股及韓股均輕微回軟。商品市場方面，紐約期油及期金於亞洲交易時段均略為下跌。匯市方面，美元兌歐元﹑英鎊及日圓均偏軟。



【12:17】

港股今早一度再見年內新低，隨後反彈，半日升30點。恒指中午收市報17024點，國指升23點，科指跌21點，報3888點，成交額為519億元。

周三（29日）急瀉12%的美團（3690）反彈，半日升0.9%，成交額為91.3元，騰訊（0700）升2%，阿里（9988）續處於弱勢，中午收市報72.15元，跌0.8%，小米（1810）升15.54元。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.3%，港交所（0388）跌0.4%。

汽車股方面，比亞迪（1211）跌2.4%，理想汽車（2015）跌5.4%，蔚來（9866）升0.4%。

內需及消費股方面，安踏（2020）升1.4%，海底撈（6862）升0.4%。

【11:09】

港股轉升，恒指最新報17025點，升31點，國指升23點，報5842點，科指跌16點，報3893點。

翰森製藥（3692）升4.1%，李寧（2331）升3.5%，中升（0881）升3.2%。

【10:44】

港股曾低見16863點，再創今年新低，其後跌幅收窄，最新報16960點，跌32點，國指升1點，報5820點，科指跌36點，報3873點。

阿里健康（0241）跌3.9%，藥明生物（2269）跌3.4%，友邦（1299）跌3.2%。

美團（3690）掉頭上揚，最新報91.15元，升0.8%。

【09:26】

恒指最新報16985點，低開8點，國指最新報5820點，高開1點，科指最新報3904點，低開6點。

美團（3690）進一步尋底，今早失守90元，最新報88元，低開2.7%。阿里（9988）低開0.3%，騰訊（0700）高開0.1%，小米（1810）則平開。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.3%，港交所（0388）高開0.2%。

內房股方面，龍湖（0960）平開，碧桂園（2007）低開1.1%。

汽車股方面，比亞迪（1211）平開，理想汽車（2015）低開0.3%。