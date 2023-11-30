六福績後飆近6%　半年多賺43%　中期息增至0.72元歷來最高

六福集團 （00590） 公布截至9月底的中期業績，純利9.43億元，按年升43.3%，創歷年同期第二高；中期息每股0.72元，按年增31%，計及上年度末期息，近12個月周息率增至6.25厘。



期內，收入按年增34%至75億元，集團表示通關後港澳零售業務復甦，零售業務收入按年增56%至60.3億元，零售收入佔比增加，令整體毛利率上升1.7個百分點至27.8%，毛利因而上升42.9%至20.81億元。

截至9月底，六福集團在內地有3204個分銷網點，按年增加175個，新增的全屬品牌店，內地自營店維持在83家。

集團表示，從10月至今，港澳市場消費勢頭維持，受惠於低基數，10月至11月首3周同店銷售增長超50%。內地市場則接近持平，單計11月首3周則錄得雙位數百分比增長。

集團又指，全年內地「六福」店鋪增長目標維持在300家，集中在4、5線城市開設品牌店，而其他集團內新品牌的店鋪增長目標為為50家，又預期內地電商銷售增長可超越原訂的10%目標，並期望於本財年業績超越疫情前表現。

該股今早升近6%，報21.45元，成交額407萬元。