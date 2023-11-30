保監局指第3季內地訪客新造保費按年跌33%至150億元

保監局公布今年首3季香港保險業臨時統計數字，毛保費總額為4,286億元，按年下跌1%。單是第3季內地訪客新造保費為150億元，按年跌32.9%，首3季相關保費為468億元，或佔個人業務總額32%。



內地訪客群組購買的保單中，約97%以非整付方式支付，終身壽險﹑危疾及醫療保險分別佔已發出保單份額的54%﹑35%及4%。

今年首三季，長期有效業務的保費收入總額為3,748億元，下跌1.7%，主要包括個人人壽及年金（非投資相連）業務，其保費收入為3,292億元，上升2.8%；個人人壽及年金（投資相連）業務，其保費收入為182億元，下跌17%；以及退休計劃業務，其供款為224億元，下跌35%，主要受到2022年同期有關退休計劃業務的個別交易所影響。 此外，給付保單持有人的申索和利益總金額為2,397億元，上升7.4%。

長期業務新造保單保費1465億元

長期業務（不包括退休計劃業務）的新造保單保費為1,465億元，上升30.6%，由新造保單保費為1373億元（上升 37.4%）的個人人壽及年金（非投資相連）業務，以及新造保單保費為90億元（下跌24.4%）的個人人壽及年金（投資相連）業務組成。

保險公司共發出約2.43萬份合資格延期年金保單，涉及保費16億元，佔個人業務總額1.1%。