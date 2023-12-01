港股跌幅午後擴大至149點 國指及科指均向下｜持續更新
美國股市於周四（30日）高收，其中道指升520點，與36000點相距50點，納指則低收。亞太區股市於今日（1日）回落，其中韓股跌近1%。匯市方面，美元兌歐元﹑英鎊及日圓均貶值。商品市場方面，紐約期油輕微下跌，期金則升0.2%。
【13:27】
港股跌幅午後擴大，更低見16867點，與年內低位只差4點。恒指最新報16893點，跌149點，國指跌74點，報5783點，科指跌72點，報3827點。
【12:14】
恒指半日跌117點，報16925點，國指報5798點，跌59點，科指跌61點，報3838點，成交額為460億元。
阿里（9988）美股遭摩根士丹利剔出中港焦點股名單，半日跌0.9%，中午收市報72.1元。其他科技股方面，美團（3690）跌2.6%，騰訊（0700）跌1.6%，小米（1810）跌2.4%，京東（9618）跌0.7%。
金融股方面，滙豐（0005）升0.5%，港交所（0388）升0.4%，渣打（2888）升1.7%。
內房股方面，龍湖（0960）跌1.3%，碧桂園（2007）跌1.1%。
物管股方面，碧服（6098）跌3%，恒大物業（6666）跌6.6%，中海物業（2669）跌4.1%。
內需及消費股方面，李寧（2331）升0.9%，海底撈（6862）跌4.2%。
【11:45】
港股維持約百點跌幅，恒指最新報16939點，跌103點，國指跌52點，報5805點，科指跌54點，最新報3844點。
美團（3690）曾失守88元，最新報88.1元，跌2.8%，騰訊（0700）跌1.7%。
港交所（0388）升0.4%。
【10:03】
港股跌勢一度擴大至逾百點，並且再次失守17000點，恒指最新報16990點，跌52點，國指跌35點，報5821點，科指跌35點，報3863點。
阿里（9988）跌1%。
【09:25】
恒指最新報17019點，低開23點，國指最新報5842點，低開14點，科指最新報3885點，低開14點。
美團（3690）低開0.5%，阿里（9988）低開0.2%，騰訊（0700）低開0.7%，小米（1810）平開。
金融股方面，港交所（0388）高開不足0.1%，滙豐（0005）平開。
內需股方面，海底撈（6862）高開0.4%，安踏（2020）升0.7%。