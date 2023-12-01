港股跌逾百點 美團失守88元 港交所逆市揚｜持續更新
撰文：張偉倫
出版：更新：
美國股市於周四（30日）高收，其中道指升520點，與36000點相距50點，納指則低收。亞太區股市於今日（1日）回落，其中韓股跌近1%。匯市方面，美元兌歐元﹑英鎊及日圓均貶值。商品市場方面，紐約期油輕微下跌，期金則升0.2%。
【11:45】
港股維持約百點跌幅，恒指最新報16939點，跌103點，國指跌52點，報5805點，科指跌54點，最新報3844點。
美團（3690）曾失守88元，最新報88.1元，跌2.8%，騰訊（0700）跌1.7%。
港交所（0388）升0.4%。
【10:03】
港股跌勢一度擴大至逾百點，並且再次失守17000點，恒指最新報16990點，跌52點，國指跌35點，報5821點，科指跌35點，報3863點。
阿里（9988）跌1%。
【09:25】
恒指最新報17019點，低開23點，國指最新報5842點，低開14點，科指最新報3885點，低開14點。
美團（3690）低開0.5%，阿里（9988）低開0.2%，騰訊（0700）低開0.7%，小米（1810）平開。
金融股方面，港交所（0388）高開不足0.1%，滙豐（0005）平開。
內需股方面，海底撈（6862）高開0.4%，安踏（2020）升0.7%。