港股跌幅收窄　收復16800點　紫金逆市揚4.3%｜持續更新

美國三大指數於上周五（1日）齊高收，其中道指企穩36000點之餘，更以年內高位收市。亞太區股市今日（4日）早後走勢各異，日股跌逾200點，韓股則上升0.6%。



【13:40】

港股跌幅午後收窄，並已收復16800點。恒指最新報16811點，跌18點，國指升1點，報5763點，科指跌31點，報3799點。

紫金（2899）逆市升4.3%，聯想（0992）升3.7%，金沙（1928）升2.3%。

【12:20】

港股繼續尋底，今早曾低見16713點，再觸及逾1年新低，中午收市報16729點，跌101點，國指跌35點，報5726點，科指跌51點，報3779點，成交額為617億元

醫藥股今早表現疲弱，藥明合聯（2268）挫4.8%，藥明康德（2359）跌6.8%，藥明巨諾（2126）跌5.4%，中生製藥（1177）跌2.9%，石藥（1093）跌5.4%。

體育用品股亦下挫，安踏（2020）挫4.1%，李寧（2331）跌4.8%，特步（1368）跌3.4%。

金融股方面，滙豐（0005）逆市揚1%1，中午收市報59.8元，港交所（0388）跌1.4%，渣打（2888）跌0.6%。

汽車股方面，比亞迪（1211）升0.4%，理想汽車（2015）跌3.6%。

科技股方面，美團（3690）跌1.6%，阿里（9988）跌1%。

【11:17】

港股再次轉跌兼再觸及逾1年新低，恒指最新報16760點，跌70點，國指跌20點，報5741點，科指跌37點，報3793點。

藥明系捱沽，藥明生物（2269）瀉近24%後停牌。藥明康德（2359）挫5.8%，上月中掛牌的藥明合聯（2268）跌4.7%。

【10:06】

港股今早走勢反覆，曾一度倒跌兼再觸及逾1年新低16824點，最新報16873點，升43點，國指升16點，報5778點，科指跌25點，報3805點。

藥明（2269）曾低見32.8元，最新報34.95元，跌19.7%。

科技股方面，美團（3690）轉跌，最新報87.2元，跌0.8%，阿里（9988）跌0.4%。

【09:28】

恒指高開88點，報16919點，國指升43點，報5804點，科指升11點，報3842點。

科技股今早普遍上揚，阿里（9988）高開0.7%，美團（3690）高開0.9%，騰訊（0700）高開1.3%，小米（1810）高開1.6%。

金融股方面，滙豐（0005）高開2.2%，最新報60.5元，港交所（0388）高開1.4%。

醫藥股方面，藥明生物（2269）低開12.8%，最新報37.95元。

汽車股方面，比亞迪（1211）高開1.5%。