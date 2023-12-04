藥明生物瀉近2成　港股走勢反覆　兼曾再觸及年內新低｜持續更新

美國三大指數於上周五（1日）齊高收，其中道指企穩36000點之餘，更以年內高位收市。亞太區股市今日（4日）早後走勢各異，日股跌逾200點，韓股則上升0.6%。



【10:06】

港股今早走勢反覆，曾一度倒跌兼再觸及逾1年新低16824點，最新報16873點，升43點，國指升16點，報5778點，科指跌25點，報3805點。

藥明（2269）曾低見32.8元，最新報34.95元，跌19.7%。

科技股方面，美團（3690）轉跌，最新報87.2元，跌0.8%，阿里（9988）跌0.4%。

【09:28】

恒指高開88點，報16919點，國指升43點，報5804點，科指升11點，報3842點。

科技股今早普遍上揚，阿里（9988）高開0.7%，美團（3690）高開0.9%，騰訊（0700）高開1.3%，小米（1810）高開1.6%。

金融股方面，滙豐（0005）高開2.2%，最新報60.5元，港交所（0388）高開1.4%。

醫藥股方面，藥明生物（2269）低開12.8%，最新報37.95元。

汽車股方面，比亞迪（1211）高開1.5%。