港股半日跌近300點 ATMX全數向下 藥明系捱沽｜持續更新
美國股市周一（4日）回落，其中道指結束連續4日升勢，納指更受到多隻科技股向下拖累，跌0.8%。亞太區股市今日（5日）早段向下，其中日股跌近400點。匯市方面，美元兌日圓﹑英鎊及歐元均偏軟。商品市場方面，於亞洲交易時段金價重拾升勢。
【12:20】
港股繼續尋底，半日跌296點兼跌穿16400點，再觸及逾1年新低。恒指最新報16349點，國指跌84點，報5619點，科指跌84點，報3675點，成交額為550億元。
藥明系今日（5日）繼續成為投資者沽貨對象，藥明生物（2269）跌11%，藥明合聯（2268）跌3.7%，藥明康德（2359）跌2.5%，藥明巨諾（2126）跌0.7%。
科技股方面，阿里（9988）曾失守70元，中午收市報70.25元，跌0.8%，美團（3690）跌2.5%，騰訊（0700）跌2.3%，小米（1810）跌2.2%。
汽車股方面，理想汽車（2015）跌0.3%，蔚來（9866）逆市升4.1%，小鵬（9868）升1.9%。
金融股方面，滙豐（0005）跌不足0.1%，港交所（0388）跌5.3%。
內需股方面，潤啤（0291）跌2.8%，安踏（2020）跌0.4%。
【11:35】
港股進一步向下，跌幅擴大至近300點，最新報16349點，跌296點，國指跌84點，報5619點，科指跌84點，報3675點。
阿里（9988）曾失守70元，跌1.1%。
藥明生物（2269）未止瀉，並失守30元，最新報29.25，瀉11.8%。
FI二南方恒指（7500）升3.6%。
【11:06】
港股跌幅進一步加大，恒指最新報16376點，跌269點，國指跌78點，報5625點，科指跌79點，報3680點。
藥明生物（2269）瀉1成，聯想（0992）跌6.5%，港交所（0388）跌5.1%。
濠賭股方面，金沙（1928）逆市升2.2%，銀娛（0027）升1.1%。
【10:08】
港股跌勢加劇，恒指已失守16500點，最新報16461點，跌184點，國指跌55點，報5647點，科指最新報3689點，跌70點。
藥明生物（2269）最新報30.85元，瀉6.9%。
內地股市方面，上證失守3000點，最新報2999點。
【09:25】
恒指最新報16606點，再創逾1年新低，低開39點，國指最新報5700點，低開2點，科指最新報3744點，低開15點。
藥明系今早，今日復牌的藥明生物（2269）低開5%，藥明合聯（2268）低開0.7%，藥明康德（2359）低開3.4%。
科技股方面，阿里（9988）平開，美團（3690）低開0.9%，騰訊（0700）高開1.3%，小米（1810）平開。
汽車股方面，理想（2015）低開不足0.1%，蔚來（9866）高開3.2%，小鵬（9868）高開0.2%。
金融股方面，滙豐（0005）高開0.2%，港交所（0388）低開1.3%。