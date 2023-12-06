港股反彈逾百點　藥明系全線回升　阿里險守70元

美國股市於周二（5日）走勢各異，其中道指連跌2日，納指則止跌回升。亞太區股市今日（6日）早段上揚，其中日股勁升逾400點，韓股亦錄升幅。商品市場方面，油價於亞洲交易時段偏軟，金價則錄得輕微升幅。



【16:34】

港股止跌回升，更一度收復16500點，其中聯想（0992）急升逾1成，藥明生物（2269）反彈1%。

恒指收市報16463點，升135點，國指升54點，報5663點，科指升64點，報3747點，成交額為989億元。

藥明系回升，藥明康德（2359）升2.5%，藥明巨諾（2126）升6.7%，藥明合聯（2268）升8.7%。

科技股方面，阿里（9988）曾失守70元，跌0.5%，收市報70.15元，美團（3690）升2.1%，騰訊（0700）升0.9%，小米（1810）升0.7%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.6%，收市報59.55元，港交所（0388）升1.3%，渣打（2888）升0.9%。

汽車股方面，蔚來（9866）升4.9%，小鵬（9868）升1.7%。

【15:15】

內地股市走勢個別，上證收市報2968點，跌3點，深成收市報9533點，升62點，滬深300指數收市報3399點，升5點，創業板指數升10點，報1881點。

港股方面，恒指最新報16445點，升117點，國指升45點，報5655點，科指升52點，報3735點。

【14:22】

港股升勢午後擴大，並收復16500點，升173點，國指升64點，報5674點，科指升65點。

14隻藍籌股升幅逾3%，其中李寧（2331）升4.9%，美團（3690）升3%。

【12:15】

港股暫時擺脫近期弱勢，半日升119點，重上16400點，其中於周二（5日)急挫的聯想（0992）及藥明生物（2269），今日（6日）均出現反彈。

恒指中午收市報16447點，升119點，國指升40點，報5649點，科指升47點，報3730點，成交額為482億元。

聯想半日勁升7.8%。舜宇（2382）升2.1%，瑞聲（2018）升1.8%。

藥明生物宣布擬斥6億美元回購，今早反彈5.3%。旗下藥明康德（2359）升3.3%，至於最近分拆上市的藥明合聯（2268），升5.8%。

科技股方面，阿里（9988）失守70元，中午收市報69.85元，跌0.9%，美團（3690）升1.9%，騰訊（0700）升0.6%。

金融股方面，滙豐（0005）升1%，港交所（0388）升0.4%。

【10:45】

港股升幅進一步擴大，恒指最新報16453點，升125點，國指升45點，報5655點，科指升47點，報3729點。

聯想（0992）升7.9%，金沙（1928）升4.7%，藥明生物（2269）升4.2%，網易（9999）升4.1%。

【09:45】

港股轉升，恒指最新報16373點，升45點，國指升16點，報5626點，科指升36點，報3719點。

美團（3690）升1.2%，阿里（9988）曾再失70元關，最新報70.3元，跌0.3%。

海底撈（6862）升0.6%。

金礦股方面，紫金（2899）跌1.1%。

【09:25】

恒指最新報16311點，低開15點，國指最新報5611點，高開2點，科指最新報3691點，高開8點。

科技股普遍向下，阿里（9988）公布派息細節，今早低開0.7%，最新報70元。騰訊（0700）低開0.7%，美團（3690）低開0.2%，小米（1810）高開0.7%。

藥明生物（2269）宣布最多斥資6億美元回購，高開2.1%。

太古（A股 0019）（B股 0087）計劃動用60億元回購股份，太古A高開8.2%，太古B高開7.2%。

金融股方面，港交所（0388）平開，滙豐（0005）高開0.6%。