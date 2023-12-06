環聯報告指上季本港信用卡應繳結欠增16%　反映消費者開支增

信貸資料服務機構環聯發布最新《2023年第三季信貸行業分析報告》，顯示在今年第3季，所有風險級別消費者的平均信用卡額度使用率按年上揚，帶動信用卡結欠上揚。同時香港新獲信貸消費者數量按年增長32%，幅度為疫情以來最高，顯示消費者信貸活動增長趨勢強勁。



儘管新增信用卡宗數按年跌12.2%，今年第2季新增信用卡平均信用額按年高出10.1%，反映金融機構更願意以信用額度滿足消費需求。現有信用卡戶口亦反映消費者開支增長，今年第3季應繳結欠按年增加15.9%，人均結欠則按年增加14%。現有信用卡總信用額按年增加2.7%。

環聯亞太區研究與諮詢首席顧問孫威瀚指出，現有及去年新增信用卡額度增長帶動消費動力，亦促使信用卡結欠增加。新進入信貸市場的年輕消費者為近期信貸增長的動力。環聯數據顯示，Z世代消費者的新增信貸賬戶佔比，從2022年第二季的14.7%，增加至2023年第二季度的17.4%。據過往4年紀錄，Z世代於第四季的新增信用卡宗數佔比為全年最高。金融機構可因應Z世代消費者的需求，提供獨特的個人化優惠以及無縫的客戶體驗，進一步推動信貸業務發展。

無抵押私人貸款宗數按年跌近7%

此外，2023年第二季，無抵押私人貸款新增宗數按年減少6.8%，但新增賬戶的平均結欠卻較去年同期增加10.6%。這些信貸額度較高的貸款，使今年第三季的應繳款項結欠增加5%，而同季人均結欠則增加4.8%。