大藍籌輪流創新低　港股卻有望正築底？｜許繹彬

踏入今年最後一個月，港股跌幅冠絕全球，這已是幾乎肯定及不值得再討論的話題。本周投資者每日望著大利是報價機，不敢寄望港股能出現反彈，只求神拜佛希望唔好再下跌；可是在本周的首兩個交易日，已下跌超過500點，不但創下全年低位16228點，更創下17年新低，好像再沒有任何方法可扭轉當前的劣勢。由於恒指累積跌幅已非常嚴重，整體結構亦嚴重受損，投資者亦出現信心危機；在港股嚴重缺乏基本因素的支持下，恒指在本年底前，繼續反覆尋底的機會可謂高唱入雲，後市確實難測。港股於本周創出另一項紀錄，就是港股總市值在本周二跌穿30萬億元關口，再被印度股市超越；由於香港金融體系在本年已創下多項被鄰近地區超越的數據，加上香港已持續出現股樓雙殺的情況，因而令資本市場出現不斷萎縮的現象；正因如此，香港金融中心的地位今年相信已被動搖；而且在資金不斷地流走的情況下，本港金融市場更被內地網民戲稱為「國際金融中心遺址」；況且港府就挽救股樓措施方面，對比包括中國等地區，確實在令人感到遲緩、失望及沮喪，故此對未來香港金融能否有轉機，恐怕未敢作出大膽假設或評估。

筆者認為，臨近年尾，如港股投資者稍作盤點，相信已不敢奢望今年港股投資組合有所回報；反而負增長的投資組合卻比比皆是或可用屢見不鮮來形容。因此，在踏入本年最後一個月，投資者相信只有一個共同目標，就是盼望自己的持倉有所反彈，從而換來心靈安慰，對明年仍可存一點一絲期望。可惜一踏入十二月，投資者每周對港股的期望，只能不斷向下調整；早前大家仍然眾志成城，希望能在18000點以上收爐，但現階段對回升至18000點的目標看來已遙不可及。

在反彈出現乏力引發的失望心情還未平之際，尚要憂慮港股會否跌穿16000點，或繼續向2022年的低位14597點進發；加上現階段港股出現進退失據的格局，投資者出現絕望的情緒，亦可說是人之常情。再者，一眾支撐著大市的藍籌份子，如美團（3690）等龍頭股份，在短短幾個交易日內，毫無預警下由120元左右下跌至80元邊緣，出現不斷斬倉的情景，因而創下52周及3年新低；當嚇得驚魂未定之際，才發現美團急挫原來是展開今次大市急挫的序幕。其後數天，阿里巴巴（9988）﹑藥明生物（2269）及對港股肩負著重要角色的港交所（0388）均無聲無色下，紛紛創下52周新低。更甚的是，超過300隻股份同樣創52周新低，情況比去年更要嚴重。由於舉動輕重的股份紛紛開始非理性地下跌，引致港股亦跌穿重要的支持區，因而觸發斬倉盤紛紛湧現，令港股在大成交下踏上尋底之旅。導致港股持續尋底的另一元兇，就是國內Ａ股的走勢在本年最後一個月，完全沒有半點起息，上證指更再次跌穿3000點大關，投資者對國內推出一系列的挽救經濟措施的成效再度產生憂慮，令港股頓失唯一靠山，因而逼於順應市勢沽貨離場，港股跌勢因而加劇。

未來港股仍處於劣勢，儘管有機會因跌得太低殘而會有技術性反彈，但此反彈可能會在人心未平伏下發生，相信反彈力度並不會以氣勢如虹或一鼓作氣的形態出現；從歷史數據說，過往大跌市每逢出現藍籌旗艦股非理性急跌的情況出現時，大市便會開始喘定或會築底回升，今次能否出現歷史重演？不妨拭目以待。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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