舜宇揚逾3%　直迫70元　恒指升23點｜持續更新

美國股市於周四（7日）高收，其中反映科技股走勢的納指勁升逾1%。亞太區股市今日（8日）走勢個別，其中日股受累日圓（日元）大幅反彈，而下挫逾300點，韓股則上揚。



【13:52】

港股保持升勢，午後維持數十點升幅，恒指最新報16369點，升23點，國指跌6點，報5608點，科指跌1點，報3718點。

舜宇（2382）升4.3%，報69.7元，潤啤（0291）升3.2%。

【12:56】

港股今早走勢反覆，恒指中午收市報16379點，升33點，國指跌1點，報5613點，科指升9點，報3729點。

金融股普遍上揚，友邦（1299）升2.9%，滙豐（0005）升0.2%，港交所（0388）跌0.3%。

科技股方面，阿里（9988）升1.4%，騰訊（0700）跌0.5%，美團（3690）跌1%。

汽車股方面，比亞迪（1211）跌0.5%。

【10:38】

港股轉跌，恒指最新報16285點，跌60點，國指跌36點，報5579點，科指跌28點，報3691點。

理想汽車（2015）挫4.4%，藥明生物（2269）跌3.5%，報28.9元，周大福（1929）跌3%，潤地（1109）跌3%。

【09:45】

港股升幅略為擴大，最新報16425點，升79點，國指升22點，報5638點，科指升18點，報3738點。

阿里（9988）升0.4%，騰訊（0700）跌0.3%。

滙豐（0005）最新報60.05元，升0.3%。

【09:25】

恒指最新報16373點，高開27點，國指最新5625點，高開10點，科指最新報3720點，低開不足1點。

騰訊（0700）最新報307.4元，低開0.1%，阿里（9988）平開，美團（3690）高開0.3%，小米（1810）高開0.5%。

滙豐（0005）高開0.6%，最新報60.2元，港交所（0388）低開0.2%。

汽車股方面，比亞迪（1211）高開0.6%。

【08:36】

市場人士預期日本央行將調整貨幣政策，負利率將會結束，刺激近期日圓兌美元攀升，美元兌日圓最新報143.69，跌0.3%。每百日圓兌港元最新報5.436，升0.37%。

日圓上揚不利日股表現，繼周四大跌587點後，今早跌勢未止，最新報32520點，跌338點。