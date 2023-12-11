恒指半日挫333點　企16000點大關　李寧暴瀉逾13%｜持續更新

美股三大指數上周五造好，市場觀望美國本周三（13日）公布議息結果。即月期指低開89點報16264，甫開跌幅擴至逾250點。



【12：09】恒指跌逾300點

港股半日瀉逾300點，16000點「守住」。恒指瀉333點或2.04%，報16000點； 國指瀉143點或2.55%，報5445點；科指瀉95點或2.59%，報3609點。大市成交額485億元。

李寧斥約22億購「港匯東」，市場反應大，該股半日瀉13.63%至18.44元，為表現最差藍籌股。

另外，京東﹙9618﹚及京東健康﹙6618﹚分別瀉7.1%及4.85%，劉強東認管理不善，惟拒絕躺平。

科技股普挫，美團﹙3690﹚、阿里﹙9988﹚及騰訊﹙0700﹚分別瀉4.55%、3.61% 、1.89%。

【10：57】恒指跌逾300點

港股失守16000點大關，再創今年新低！恒指現挫337點或2.07%，報15996點；國指挫144點或2.58%，報5453點；科指挫87點或2.37%，報3618點。大市成交額371億元。

李寧（2331）續插逾15%，報18.1元，成交額12.26億元。

【09：56】恒指跌208點

恒指跌208點，開報16126點，又創今年新低；科指跌1.51%，報3649點。

金蝶 （0268） 逆市升近6%，高見11.06元，該公司獲卡塔爾投資局入股。

李寧（2331）續插逾11%，報18.96元，成交額6.54億元。

【09：20】恒指低開185點

恒指低開185點，開報16149點，又創今年新低，成交18.3億元。科指跌1.3%，報3657點。

阿里巴巴（9988）跌近2%，騰訊（0700）跌逾1%，美團（3690）、快手（1024）跌逾2%。

李寧（2331）插逾11%，報18.98元，該公司以22億元向恒地（0012）購港匯東，作港總部。