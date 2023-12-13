九置瀉半成　康師傅挫逾4%　港股跌勢午後擴至近200點｜持續更新

美國聯儲局從當地時間周二（12日）起，進行一連兩日加息會議。受到當地11月消費物價指數（CPI）按年升幅符預期刺激，當地三大指數於周二全線上揚，其中道指連升4日，納指則升至20個月以來高位。亞太區股市今日（13日）早段走勢個別，其中日股升逾200點，重上33000點，韓股則下跌。商品市場方面，紐約期油及期金價格於亞洲交易時段輕微上升。匯市則未見有明顯變化。



另一方面中共中央經濟工作會議已在周一及周二於北京舉行，會議「穩字當頭」堅持高質量發展兼高水平安全。同時指出要壯大新型消費﹑提振新能淡汽車電子產品等大宗消費；以及要化解房地產﹑地方債務及中小金融機構等風險。



【13:47】

港股跌幅在午後擴大，恒指最新報16184點，跌189點，國指跌84點，報5530點，科指跌54點，報3675點。

九置（1997）跌5%，康師傅（0322）跌4.4%，李寧（2331）跌4%。

【12:24】

港股再次下跌，恒指中午收市報16252點，跌121點，國指跌56點，報5558點，科指跌30點，報369億元。

信義系表現疲弱，信義玻璃（0868）跌5.1%﹑信義光能（0968）跌2.7%，信義光能（3868）升0.8%。

內房股方面，中海外（0688）跌3.5%，潤地（1109）跌3.3%，龍湖（0960）跌3%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）跌1%，保利物業（6049）跌3.2%，恒大物業（6666）跌4.2%。

科技股方面，阿里（9988）跌0.9%，美團（3690）跌2.5%，騰訊（0700）跌0.9%，小米（1810）升1.8%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.2%，港交所（0388）跌0.8%。

【10:55】

港股跌幅進一步擴大，恒指最新報16225點，跌149點，國指跌69點，報5545點，科指跌52點，報3677點。

李寧（2331）跌4%，九置（1997）跌3.8%，龍湖（0960）跌3.6%。

信義系下挫，信義光能（0968）跌3.4%，信義玻璃（0868）跌5.2%。

【09:46】

醫藥股再次成為投資者沽貨對象，其中藥師幫（9885）瀉37%，科濟藥業（2171）跌24.9%，藥明生物（2269）跌0.4%，藥明康德（2359）升不足0.1%。

港股續於16300點附近拉鋸，最新報16301點，跌72點，國指跌45點，報5569點，科指跌25點，報3705點。

【09:25】

恒指最新報16311點，低開62點，國指最新報5589點，低開24點，科指最新報3703點，低開26點。

碧桂園（2007）多名高層帶頭減薪，最新報0.77元，低開2.5%，恒大（3333）最新報0.234元，低0.8開%，龍湖（0960）低開1.6%。

科技股方面，阿里（9988）低開1.6%，騰訊（0700）低開0.6%，美團（3690）低開不足0.1%。

金融股方面，港交所（0388）低開0.5%，滙豐（0005）高開0.2%。

汽車股方面，比亞迪（1211）平開，理想汽車（2015）低開1.9%。