港股低開62點　ATM全線向下　內房股回吐碧桂園跌逾2%｜持續更新

美國聯儲局從當地時間周二（12日）起，進行一連兩日加息會議。受到當地11月消費物價指數（CPI）按年升幅符預期刺激，當地三大指數於周二全線上揚，其中道指連升4日，納指則升至20個月以來高位。亞太區股市今日（13日）早段走勢個別，其中日股升逾200點，重上33000點，韓股則下跌。商品市場方面，紐約期油及期金價格於亞洲交易時段輕微上升。匯市則未見有明顯變化。



另一方面中共中央經濟工作會議已在周一及周二於北京舉行，會議「穩字當頭」堅持高質量發展兼高水平安全。同時指出要壯大新型消費﹑提振新能淡汽車電子產品等大宗消費；以及要化解房地產﹑地方債務及中小金融機構等風險。



【09:25】

恒指最新報16311點，低開62點，國指最新報5589點，低開24點，科指最新報3703點，低開26點。

碧桂園（2007）多名高層帶頭減薪，最新報0.77元，低開2.5%，恒大（3333）最新報0.234元，低0.8開%，龍湖（0960）低開1.6%。

科技股方面，阿里（9988）低開1.6%，騰訊（0700）低開0.6%，美團（3690）低開不足0.1%。

金融股方面，港交所（0388）低開0.5%，滙豐（0005）高開0.2%。

汽車股方面，比亞迪（1211）平開，理想汽車（2015）低開1.9%。