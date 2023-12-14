人民幣離岸價曾高見7.1229　聯儲局再次宣布息口不變｜持續更新

美國聯儲局今日（14日）凌晨公布議息結果，宣布聯邦基金利率維持在5.25至5.5厘，同時與會委員預期當局明年有機會減息3次。消息公布後刺激美股三大指數上升逾1%，其中道指升幅達512點，並以37090點收市。



【10:09】

人民幣離岸價兌美元一度高見7.1229，最新報7.1408，跌29點子。在岸價最新報7.1341，升384點子。

港股最新報16432點，升203點，國指升50點，報5601點，科指升51點，報3737點。

【09:49】

港股曾收復16500點，高見16577點，最新報16492元，升幅擴大至263點。國指最新報5622點，升71點，科指升60點，報3746點。

美團（3690）升1.7%，滙豐（0005）升0.9%，友邦（1299）升4%，最新報65.6元。

【09:25】

港股方面，恒指最新報16419點，高開190點，國指最新報5612點，高開62點，科指最新報3733點，高開46點。

聯儲局再次維持現行聯邦基金利率水平，銀行股今早表現，滙豐（0005）高開0.7%，最新報61元。渣打（2888）平開，中銀（2888）高開1%。

金融股方面，友邦（1299）高開2%，港交所（0388）高開1.1%。

內房股方面，碧桂園（2007）高開5.2%，龍湖（0960）高開2.1%，中海外（0688）高開2%，潤地（1109）高開2.3%。

科技股方面，阿里（9988）高開0.2%，騰訊（0700）高開1%，美團（3690）高開1.9%。

【08:41】

亞太區股市方面，今日早段走勢個別，其中日股跌111點，最新報32817點，韓股升37點或1.5%，最新報2547點，澳洲股市升1.5%1，報7366點。

匯市方面，美匯指數失守103大關，最新報102.91，跌0.92%。美元兌多種主要貨幣均轉弱，其中兌日圓跌0.24%，最新報142.54日圓。歐元及英鎊兌美元，分別報0.17%及0.08%。每百日圓兌港元最新報5.477，升0.18%。

商品市場方面，紐約期油每桶最新報69.85美元，升0.55%，紐約期金每盎司最新報2,047.7美元，升2.52%，現貨金每盎司最新報2,036.61美元，升0.44%。