四大板塊　八大股份　值得投資者明年關注｜伍禮賢

上期筆者提及在外圍利息環境好轉，以及內地經濟有望趨穩的基本面之下，港股最高或有機會上望21000點。而在上周，美國聯儲局公佈12月份維持利息不變，符合市場預期，同時點陣圖預期明年利率或有機會向下調整75個基點，強化投資市場對未來利率下行憧憬。儘管如此，相信明年港股走勢不會一帆風順，但預期或會存在周期性的區間交易機會。

在即將過去的2023年，市場表現出相對波動時，部分行業出現較明顯的逆周期表現，預期未來這些行業在內地經濟復甦時仍有較大機會表現增長動力。外圍利率回落亦使部分板塊在估值方面受惠。2024年不妨重點留意前沿經濟、外圍復甦、電子消費及工業生產四大板塊。當中，前沿經濟可能在未來利率向下環境中受惠估值提升，而外圍復甦則反映現時外圍環境通脹回落，但經濟總體表現仍具韌性。而電子消費及工業生產則分別部署明年電子行業重回增長軌道，以及內地經濟復甦需要工業發展支持。

籲注意四大板塊

筆者重點推薦八大股份，作為明年重點部署個股，分別為網易（9999）、比亞迪（1211）、滙豐控股（0005）、新秀麗（1910）、小米集團（1810）、中軟國際（0354）、濰柴動力（2338）及華能國電（0902）。

網易：內地手遊市場在遊戲版號恢復常態化發放下，2023年的回暖趨勢明顯。2024年繼續推出不少新遊戲，其中《燕雲十六聲》、《射鵰》等將成為市場焦點。

雙層比亞迪電巴行駛62X線（九巴提供相片）

比亞迪：行業優勢明顯，過去10月份及11月份均實現單月銷售突破30萬輛，同時毛利率整體仍能維持在較為平穩的水平。

滙豐控股：繼續受惠高息率環境，即使進入減息初期，料仍有助淨息差表現。同時按照50%的股息分派比例，股息收益率超過8厘。

新秀麗：第三季延續上半年強勁復甦趨勢，所有地區的毛利率均按年改善，同時毛利率最高的亞洲地區在總銷售淨額中的份額上升。將繼續受惠旅遊市場復甦，推動其銷售額繼續增長。

小米 Redmi Pad SE

小米集團：全球智慧手機市場連續八季下滑，惟跌幅放緩，小米智能手機出貨量維持全球第三，市佔率續提升。第三季毛利率創新高，小米14系列料利好第四季業績表現。

中軟國際：與華為深度合作為未來業績帶來更好能見度，近年注重開拓高價值項目，產品組合升級帶動毛利率上升。預計業務正觸底回升，並持續開展海外市場。

中國濰柴集團與白俄羅斯馬茲集團合資建設的位於白俄羅斯明斯克機場附近的發動機生產廠正式投產。（新華社）

濰柴動力：不管是在國內還是海外市場需求，重卡這個細分賽道的需求仍然較強，其中濰柴動力的重卡收入佔比為48%。集團市佔率穩步上升，出口表現亮麗，競爭力突顯。

華能國電：內地明年起建立煤電容量電價機制，對煤電實行兩部制電價政策，料提升火電企業的營運效益。預期市盈率低於5倍，預期股息收益率高於10厘，在行業中處於較具吸引力的水平。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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