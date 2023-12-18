四大板塊 八大股份 值得投資者明年關注｜伍禮賢
上期筆者提及在外圍利息環境好轉，以及內地經濟有望趨穩的基本面之下，港股最高或有機會上望21000點。而在上周，美國聯儲局公佈12月份維持利息不變，符合市場預期，同時點陣圖預期明年利率或有機會向下調整75個基點，強化投資市場對未來利率下行憧憬。儘管如此，相信明年港股走勢不會一帆風順，但預期或會存在周期性的區間交易機會。
在即將過去的2023年，市場表現出相對波動時，部分行業出現較明顯的逆周期表現，預期未來這些行業在內地經濟復甦時仍有較大機會表現增長動力。外圍利率回落亦使部分板塊在估值方面受惠。2024年不妨重點留意前沿經濟、外圍復甦、電子消費及工業生產四大板塊。當中，前沿經濟可能在未來利率向下環境中受惠估值提升，而外圍復甦則反映現時外圍環境通脹回落，但經濟總體表現仍具韌性。而電子消費及工業生產則分別部署明年電子行業重回增長軌道，以及內地經濟復甦需要工業發展支持。
籲注意四大板塊
筆者重點推薦八大股份，作為明年重點部署個股，分別為網易（9999）、比亞迪（1211）、滙豐控股（0005）、新秀麗（1910）、小米集團（1810）、中軟國際（0354）、濰柴動力（2338）及華能國電（0902）。
網易：內地手遊市場在遊戲版號恢復常態化發放下，2023年的回暖趨勢明顯。2024年繼續推出不少新遊戲，其中《燕雲十六聲》、《射鵰》等將成為市場焦點。
比亞迪：行業優勢明顯，過去10月份及11月份均實現單月銷售突破30萬輛，同時毛利率整體仍能維持在較為平穩的水平。
滙豐控股：繼續受惠高息率環境，即使進入減息初期，料仍有助淨息差表現。同時按照50%的股息分派比例，股息收益率超過8厘。
新秀麗：第三季延續上半年強勁復甦趨勢，所有地區的毛利率均按年改善，同時毛利率最高的亞洲地區在總銷售淨額中的份額上升。將繼續受惠旅遊市場復甦，推動其銷售額繼續增長。
小米集團：全球智慧手機市場連續八季下滑，惟跌幅放緩，小米智能手機出貨量維持全球第三，市佔率續提升。第三季毛利率創新高，小米14系列料利好第四季業績表現。
中軟國際：與華為深度合作為未來業績帶來更好能見度，近年注重開拓高價值項目，產品組合升級帶動毛利率上升。預計業務正觸底回升，並持續開展海外市場。
濰柴動力：不管是在國內還是海外市場需求，重卡這個細分賽道的需求仍然較強，其中濰柴動力的重卡收入佔比為48%。集團市佔率穩步上升，出口表現亮麗，競爭力突顯。
華能國電：內地明年起建立煤電容量電價機制，對煤電實行兩部制電價政策，料提升火電企業的營運效益。預期市盈率低於5倍，預期股息收益率高於10厘，在行業中處於較具吸引力的水平。
【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢
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