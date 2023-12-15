恒指半日升491點　科技股造好、京東彈一成　融創揚14%｜持續更新

聯儲局「放鴿」預告減息，美股周四繼續反覆造好，美國10年期債息跌穿4厘。美元下跌推高商品價格，國際油價向好，紐約現貨金，重上每盎斯2000美元。



【12：00】恒指升491點

恒生指數半日升491點，報16893點，成交664.6億元。科指升3.5%，報3828點。

科技股造好，ATM升4%至近5%，京東 （9618） 升近10%，另外港交所 （0388） 升逾4%，融創中國 （1918） 升14%。

【11：20】恒指升507點

恒指升507點，開報16909點。科指升3.48%，報3827點。

中海外 （0688） 升5%，潤地 （1109） 升近6%，碧桂園 （2007） 升近4%，雅居樂 （3383） 升逾7%，龍湖 （0960） 升近7%，融創中國 （1918） 升14%。

【10：07】恒指升315點

恒指升315點，開報16717點。科指升2.11%，報3776點。

阿里巴巴 （9988） 、美團 （3690） 升逾3%，騰訊 （0700） 升逾1%，京東 （9618） 升逾5%。

東瀛遊 （6882） 宣布派7仙特別股息，股價高開15%，現升一成。維達 （3331） 升幅近9%，報22.5元。

【09：20】恒指高開208點

恒指高開208點，開報16610點，成交26.9億元。科指升1.4%，報3750點。

阿里巴巴 （9988） 升近2%，騰訊 （0700） 升逾1%，美團 （3690） 升0.9%。友邦 （1299） 升近2%。

維達 （3331） 升近5%，印尼大亨陳江和收購維達 ，維達公布，亞太資源集團全資子公司（要約人）提出以每股23.5元價格收購維達，要約價較維達上日收市價20.7元溢價13.5%。假設要約獲全數接納，要約人應付的最高總額將為261.3億元。