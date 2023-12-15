港交所︰GEM上市改革明年1月1日生效　推出新「簡化轉板機制」

港交所表示，全資附屬公司聯交所有有關GEM上市改革的建議（GEM上市改革）均獲大多數回應人士支持，在稍作修訂後將全部採納，GEM上市改革將於2024年1月1日生效。

聯交所今天﹙15日﹚就有關GEM上市改革的諮詢文件刊發諮詢總結（諮詢總結），該所指接獲58份來自廣泛界別的非重複回應意見，諮詢文件內的所有建議均獲大多數回應人士支持。聯交所將按諮詢總結所述稍作修訂及釐清後實施所有建議。

所採納的主要建議包括：推出新的「簡化轉板機制」，讓合資格GEM發行人轉往主板時毋須委任保薦人進行盡職審查或刊發達到「招股章程標準」的上市文件；為大量從事研發活動的高增長企業增設GEM上市的新「市值／收益／研發測試」；將GEM發行人控股股東的上市後禁售期縮短至12個月；取消強制季度匯報規定，並劃一GEM及主板發行人的其他持續責任。

為實施是次GEM上市改革的《GEM上市規則》及《主板上市規則》修訂將於2024年1月1日（星期一）生效。

香港交易所上市主管伍潔鏇表示：「我們樂見各項GEM改革建議均獲市場大力支持，香港交易所非常期待在明年落實相關改革。我們相信這次改革將大大提升GEM對尋求上市的中小企的吸引力。此外，在持續上市規定方面的調整將有助減低現時GEM發行人的合規成本，並同時維持市場質素及對投資者的保障。」