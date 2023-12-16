兩枝陰陽燭合成形態　「破腳穿頭」有何啟示？｜聶振邦

一枝陰陽燭形態的討論於本系列告一段落，本周起進入兩枝陰陽燭的合成形態探討，就著利好和利淡兩大陣型，主流形態各有8種，預算每周講解1種，意味著不少於三個半月的探討，較一枝陰陽燭形態用上十二周作討論需時為多。相信大家不難理解，早前分享陰燭和陽燭各5種形態，連同十字星，共有11種，那麼兩枝陰陽燭的組合已可產生110種，若再考慮到次序變化，更可構成達220種，可見如今構思僅探討16種，經已希望能辦到濃縮而精簡的分享。另可留意過去兩周講解的一枝陰陽燭形態共四種，利好的有鎚頭和倒轉鎚頭，以及利淡的有吊頸和射擊之星。

破腳穿頭屬吞噬形態

既然一枝陰陽燭形態已見有趣名稱，兩枝陰陽燭的合成形態亦不例外，「打頭陣」的是一種利好形態，名為「破腳穿頭」。這是由一枝陰燭和一枝陽燭組成，並且次序是必須先見陰燭，緊接交易日才出現陽燭。此外，兩者的長度也有要求，是短陰燭 (￭) 配合長陽燭 ()，這亦是為吞噬形態之一，意思是陽燭的燭身，必須覆蓋整枝陰燭，留意就算陰燭有上、下影線，影線的頂部和底部也不能越出陽燭的燭身。一般此形態的出現，陽燭都傾向是「大陽燭」的形態，就是沒有上、下影線，或是只有短短的影線。

買賣雙方之形態解讀

上述組合先是短陰燭出現，反映賣方動力雖較強，但相對買方動力優勢不屬壓倒勝，僅為略勝一籌而已。緊接交易日卻見長陽燭，並屬大陽燭、下影陽燭或上下影陽燭的較強勢陽燭形態，證明買方動力明顯佔優，配合陽燭的底部低於陰燭的，表示開市初段賣方承接上個交易日的優勢，可是維持時間不久，買方便作「反擊」，令股指或個股見高走，並見突破上日高位收市，即陽燭的頂部高於陰燭的，證明買方最終見壓倒勝優勢，意味著買方能延續強勢機會大，預示股指或個股的升勢會持續，視為利好形態出現，投資者可考慮進場。

橫行後出現參考性低

但誠如上兩回與大家分析，陰陽燭形態的分析精髓，是留心所處的位置，確認「利好」或「利淡」形態出現的關鍵參考。故此「破腳穿頭」雖為利好形態，不過於股指或個股見橫行之時出現，並不代表短期會見升浪，所以投資者進場前應三思。惟有股指或個股下跌一段日子後（通常為兩周或以上），「破腳穿頭」形態才出現，可理解為賣方動力的優勢不復再，轉為由買方動力主導股指或個股走勢。以華能國際電力（0902）為例，於2022年1月28和31日緊接兩個交易日見「破腳穿頭」形態。

於2022年1月28日低見3.82元，較月初高見5.66元（見於1月4日） 已低逾三成二，下跌歷時接近一個月，又見累跌超過三成才出現「破腳穿頭」形態，預示短期股價回升機會大。於1月28和31日分別見陰燭和陽燭，前者股價介乎3.82至4.1元，以及後者的燭身為3.83至4.1元，近乎完全覆蓋陰燭，又考慮到陽燭計及影線介乎3.7至4.14元，確認「吞噬形態」經已出現，結果於五個交易日後（2月10日）高見4.59元，較1月31日收報4.1元累升11.95%。另可留意及後股價回落，一度在2月22日低見3.77元，但仍高於1月31日低位3.7元，加上2月22日收報3.9元，只是與1月28日收市位相同，反映升勢無被破壞，故此自2月25日起重拾升軌，並於3月10日高見4.8元，較1月31日收報4.1元，歷時不足一個半月累升超過17%，可見「破腳穿頭」帶來不俗的獲利效果。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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