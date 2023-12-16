金管局向銀行發通告　籲管理利率及資產負債期限錯配等風險

金管局於周五（15日）向銀行發出題為「歐美銀行危機可供借鑑的經驗教訓」的通告。強調現有監管指引下已有清晰風險管理框架，並指出各機構要管理好利率﹑流動性及資產負債期限錯配等風險，以及銀行董事會與高級管理層應對風險管理負上最終責任。



通告指出有個別銀行持有長期債券，當利率急升時按會計準則須作出大額減值，兼且拖低資本水平。當局指出在市況不明朗下，銀行應為債價減值因素，對資本充足率進行壓力測試，及考慮公布相關數據，以提升透明度及穩定市場情緒。

當局又提及銀行要管理好存款集中風險，及對客戶行為及取態作他細分析。同時亦提醒銀行應設立高頻資金流向監測系統，盡快取得有用資訊管理流動性需求，必要時可利用當局提供的流動資金措施。

此外銀行亦應該為持有的債券尋找賣斷交易對手，以確保在緊急情況下可以出售債券套取資金，以及在優質流動資產組合中，設定長期債券的限度。