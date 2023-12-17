中央經濟工作會議虎頭蛇尾　政府救經濟未有板斧｜伽羅華

面對房市低迷、地方債惡化，以及地緣政治風險急升等不利因素，今年來中國經濟已經深陷泥濘之中，本月舉行的中央經濟工作會議提出了一系列救經濟口號，但未有實質政策，總書記習近平只參與首日會議，便急赴越南進行國事訪問，在挽救經濟方面，政府似乎束手無策。

中央經濟工作會議屬閉門會議，一般在每年年底召開，為來年經濟政策定調，今年會議所提出的較過往更為口號，幾乎沒實質內容，反映政策工具箱裏已沒太多板斧，但有兩個目標數據仍值得一談，一是與會者同意明年經濟增長目標訂在5%左右，另一是中國赤字設於國內生產總值（GDP）的3%，必要時可發行特別國債用於支付額外支出，規模可能達到1萬億元（人民幣．下同），特別國債規模不計入赤字，只是字面上守住赤字界線，乃掩耳盜鈴手法。

中國政府以往執迷於宏觀調控手段，通過向基建類項目大水漫灌，希望達到刺激經濟的目的，今年2月廣義貨幣供應M2增幅便在疫後達到12.9%的近7年高位，隨後3月及4月的增幅分別微降至12.7%及12.4%，但貨幣供應增加卻未能令實體經濟受惠，不少游資都在金融系統空轉。面對經濟下行，不良貸款暴升，大型銀行開始對企業選擇性借貸，而且對同業市場的拆借亦相當審慎，10月底內地隔夜回購利率曾飆升至50厘，更加預警有可能重演2013年錢荒危機。

中央經濟工作會議提出，明年內地經濟增長約5%左右。（資料圖片）

游資空轉 實體經濟未能受惠

中國出口一直是增長的主要動力，但自去年10月以來，除了今年3月和4月的短暫反彈外，中國的出口一直持續按年下滑，11月份出口雖然出現正增長0.5%，但進口意外下降，突顯了國內消費的疲軟。另一反映內需不足的指標是，11月份居民消費價格指數（CPI）按年下跌0.5%，連跌兩個月，也是3年來最大單月跌幅，中國已鐵定進入通縮時代。更令人擔心的是，被視為通脹的領先指標生產者價格指數（PPI）繼續疲弱，11月份PPI按年下降3%，為連續第14個月下降，按月亦由升轉跌，意味通縮中短期很難翻身。

外貿前景堪憂，房市持續低迷，經濟下行勢頭自然難以逆轉，既然寬鬆的貨幣政策已經失效，需要輔上財政政策。事實上，大水漫灌政策逐步退場，最新的10月M2增幅已經回降至10.3%，與9月持平，但衡量流通中貨幣和活期存款的M1僅成長1.9%，M2與M1的剪刀差進一步拉闊，顯示商業活動低迷，以及家庭進行預防性儲蓄。一句話，經濟乏力，更多的錢流入金融投資市場空轉。

再回看中央經濟工作會議是如何描述中國當前的經濟困境，「國家發展面臨的形勢依舊錯綜復雜，國際政治經濟環境不利因素增多，加上國內周期性和結構性矛盾.....有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然較多，國內大循環存在堵點，外部環境的復雜性、嚴峻性、不確定性上升」，這段描述與當局過去強調中國經濟面對「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」的三重壓力，本質並無二致，會議並沒提出實質政策，只提示黨政機關要習慣過緊日子，即使中央深知必須祭出有力的財政手段，但落實時卻前瞻顧後，猶豫不決。

內地房地產市場目前仍處於調整期。（資料圖片）

黨政機關要習慣過緊日子

中國人大常委於今年10月已表決通過中央財政在第四季增發國債1萬億元，全部透過轉移支付方式劃撥給地方政府，一半安排今年使用，餘下一半用於明年，以當前中國經濟之疲弱，民間認購能力有限，要求銀行及保險企業承擔亦捉襟見肘，除了人民銀行向銀行體系短期注資、降準及減息外，特別國債難有金融機構承接，又如市場傳聞中央要求資產質素轉差的內地銀行向50家內房借貸，也是強人所難的舉措，一旦金融機構遇險，中央只會追責問罪金融機構主管，而不會記掛你曾經配合中央，所以平保銀行自然不願為碧桂園解困。

降準消息其實早已在國家主席習近平訪美前已經傳出，在中美息差較大時，降準較減息更符合現實環境，但無論是降準或減息，實際空間有限，人行非必要時不敢濫用。

上周五（15日）人民銀行再向市場大量放水，包括1年期MLF操作量高達1.45萬億元人民幣。（資料圖片）

年底前放水 降準減息有待明年

為幫助企業過度年關流動不足的問題，上周五（15日）人民銀行再向市場大量放水，包括1年期MLF操作量高達1.45萬億元，扣除當日MLF到期的6,500億元，淨投放涉8,000億元，據路透統計創單月紀錄新高，MLF操作利率維持在2.5厘，人行趕在年底前向市場注資，那麼降準或減息最快也要到明年首季才進行。

目前外界對中國政府幾乎所有政策都信心不足，就是「做什麼都做不好」的問題，不但是內地居民或是黨政領導，連帶外資都對中國政府的管治能力抱懷疑態度。

最荒謬的是，會議提出要「深入實施國有企業改革深化提升行動」的同時，也要「促進民營企業發展壯大」，又說「擴大高水平對外開放」，「鞏固外貿外資基本盤」，和「切實打通外籍人員來華經商、學習、旅游的堵點」，當說完這些套話後，便有民營企業家以及外企工作人員受查或被關押的消息曝光，連國際評級機構穆迪下調中國主權評級展望至「負面」都怕事後受到追責，要求部分員工在家工作，在港的同事非必要無需赴內地，試問如何提升外資的信心。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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