《路透》引述消息人士指出,愈來愈多內地半導體設計公司正利用馬來西亞企業,組裝部份高端芯片,以規避美國擴大對內地芯片行業制裁風險。



報道指出相關公召司要求馬來西亞芯片封裝公司組裝圖形處理器(GPU)芯片。由於僅涉及組裝不違反美國任何限制,亦涉及晶圓製造。據知情人士指出,部份合約已達成。

知情人士指出,縱使不受美國出口限制,但該領域可能須要先進技術,擔心有朝一日可能會成為對內地出口限制的目標。

中美晶片戰・中美貿易戰・半導體・晶片:Semiconductor chips are seen on a printed circuit board in this illustration picture taken February 17, 2023. REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo