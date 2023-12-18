恒指低開122點　ATM及滙豐齊向下　東方甄選換CEO飆12%｜持續更新

美國股市於上周五（15日）走勢個別，其中道指及納指分別升56點及52點收市，標普500指數則輕微下跌。亞太區股市方面，日本央行於周一（18日）及周二（19日）舉行議息會議，市場人士正抱持觀望態度，日本股市今日早段下挫近400點，韓國股市亦輕微回落。匯市方面，美元兌日圓及歐元等多種主要貨幣均上揚。商品市場方面，於亞洲交易時段，油價上揚，期金價格回軟。



【09:25】

恒指最新報16669點，低開122點，國指最新報5652點，低開47點，科指最新報3748點，低開32點。

科技股方面，阿里（9988）高開0.3%，騰訊（0700）低開1.5%，美團（3690）低開1.5%，商湯（0020）低開14.3%，低見1.08元，為上市新低。

金融股方面，港交所（0388）行政總裁一職將由陳翊庭接任，低開0.5%。滙豐（0005）低開1.4%。

內房股方面，碧桂園（2007）低開2.4%，龍湖（0960）平開，中海外（0688）低開1%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）低開1.7%，恒大物業（6666）高開1.1%。

東方甄選（1797）宣布行政總裁由董事長俞敏洪兼任，高開11.6%。