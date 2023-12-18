港股回吐162點　汽車股全面溜後　信義光能瀉6%

美國股市於上周五（15日）走勢個別，其中道指及納指分別升56點及52點收市，標普500指數則輕微下跌。亞太區股市方面，日本央行於周一（18日）及周二（19日）舉行議息會議，市場人士正抱持觀望態度，日本股市今日早段下挫近400點，韓國股市亦輕微回落。匯市方面，美元兌日圓及歐元等多種主要貨幣均上揚。商品市場方面，於亞洲交易時段，油價上揚，期金價格回軟。



【16:46】

港股經過周五（15日）升市後，今日出現回吐，全日跌162點，收市報16629點。國指跌65點，報5634點，科指跌50點，報3730點，成交額為943億元。

信義系普遍低收，信義光能（0968）跌6%，信義玻璃（0868）跌0.8%，至於信義能源（3868）升0.8%。

醫藥股方面，藥明生物（2269）跌0.7%，藥明康德（2359）跌2.8%，中生製藥（1177）挫5.8%。

物管股同樣受壓，華潤萬象（1209）跌3.8%，碧桂園服務（6098）跌1%，恒大物業（6666）跌1.1%。

汽車股亦成為投資者沽貨對象，小鵬（9868）挫6.7%，蔚來（9866）跌0.8%，理想汽車（2015）跌2.9%，零跑（9863）跌0.9%。

科技股方面，商湯（0020）瀉11.1%，阿里（9988）升0.6%，騰訊（0700）跌0.9%，美團（3690）跌2.1%。

【15:39】

內地股市低收，上證收市報2930點，跌11點，深成收市報9279點，跌105點，滬深300指數收市報3329點，跌12點，創業板指數收市報1820點，跌28點。

港股方面，恒指最新報16626點，跌165點，國指跌66點，報5633點，科指跌51點，報3729點。

【13:34】

港股維持逾百點跌幅，恒指最新報16629點，跌162點，國指跌65點，報5634點，科指跌46點，報3734點。

信義光能（0968）跌5.7%，中生製藥（1177）跌5.5%。

【12:32】

港股半日低收，恒指中午收市報16633點，跌158點，國指跌61點，報5639點，科指跌43點，報3736點，成交額為489.6億元。

科技股方面，商湯（0020）瀉11.9%，中午收市報1.11元，阿里（9988）升0.3%，騰訊（0700）跌1.2%，美團（3690）跌1.9%。

金融股方面，港交所（0388）跌0.2%，滙豐（0005）跌0.2%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌1.9%，小鵬（9868）跌4.7%，蔚來（9866）平收。

內需及消費股方面，海底撈（6862）跌3.4%，安踏（2020）跌2.5%。

內房股方面，龍湖（0960）跌1.8%。

【11:08】

港股維持逾百點跌幅，恒指最新報16632點，跌160點，國指跌58點，報5641點，科指跌41點，報3738點。

信義光能（0968）挫5.3%，中生製藥（1177）跌4.3%，華潤萬象（1209）跌4.1%，海底撈（6862）跌3.6%。

【09:25】

恒指最新報16669點，低開122點，國指最新報5652點，低開47點，科指最新報3748點，低開32點。

科技股方面，阿里（9988）高開0.3%，騰訊（0700）低開1.5%，美團（3690）低開1.5%，商湯（0020）低開14.3%，低見1.08元，為上市新低。

金融股方面，港交所（0388）行政總裁一職將由陳翊庭接任，低開0.5%。滙豐（0005）低開1.4%。

內房股方面，碧桂園（2007）低開2.4%，龍湖（0960）平開，中海外（0688）低開1%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）低開1.7%，恒大物業（6666）高開1.1%。

東方甄選（1797）宣布行政總裁由董事長俞敏洪兼任，高開11.6%。