阿里(9988)旗下淘寶擬沽出2,500萬股小鵬(9868),以套現3.91億美元,完成後持股比例將由10.2%降至7.5%。



受到阿里減持消息拖累,小鵬今早曾低見55.15元,最新報56.45元,挫4.8%,成交額為1.65億元。

阿里巴巴:A man walks past a logo of Alibaba Group at its office building in Beijing, China August 9, 2021.(Reuters)