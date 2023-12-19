港券商版賣火柴的女孩　經紀如停車場收銀消失時間中？｜刁佬

市場近年流行零佣金網絡證券，其實除了頭六十多所A組及B組的大型證券行可以支持住以外，C組經紀收入斷崖式下跌。福無重至禍不單行，監管成本增加，一眾華資本地證券行都難以收支平衡，以前生意好，好多散戶演而優則導，由純自炒進化為個體戶經紀，一來炒股成本更抵，二來做個體戶經紀仲可以賺客啲佣金，不過今時今日世界已不再歡迎中介人，刁佬好擔心證券行經紀最後會變成停車場收銀員，消失於時間之中。

喺北風寒流漸冷的一個晚上，刁佬劃過WhatsApp睇到本地行龍頭之一的結好證券內部通告，如果純自炒個體戶經紀喺出年三月再無生意，因為成本關係公司就唔會幫佢哋續牌，而出年4月起如果生意唔達標的經紀，就會被勸退，公司可協助佢哋轉會、退休或轉行。

之前刁佬喺Facebook專頁上問大家想唔想聽金融故事，臨近聖誕，刁佬講吓香港券商版《賣火柴的小女孩》。

小女孩經紀：先生先生，啲股票而家好平呀，好心幫吓手買手股票。

先生：買手股票可以嘅，係咪免佣金，有新股送？又或者送番手滙豐俾我先？

小女孩經紀：先生，而家生意難撈，邊有可能送錢送股票俾新客戶，更加做唔到免佣，不過我哋佣金好平，最底消費只係一舊水。

先生：你哋呢啲證券行真係喪心病狂，人哋間間都免佣，仲要有嘢送，你哋而家仲話要收最低消費一舊水嘅佣金，簡直喪盡天良，不如去搶好過啦。

小女孩經紀畀呢位無幫襯嘅老闆鏟倒飛上天，係半空之際回想自入行開始，大師兄教佢炒嘅第一隻股票，係香港本土第一間人造衛星公司，不單有前高官坐陣董事局，更聞說連系國家有關方面，派人到香港選太空人，孫局長又話銳意發展香港科技，小女孩經紀滿懷希望。喺股價的波動中，小女孩經紀幻想自己已經搵到下一隻騰訊。與其坐以待斃等個股市炒，不如攞一半身家出嚟炒股票，搵到呢隻百倍股，下世無憂！

小女孩經紀沒有放棄，知恥近乎勇，馬上收拾心情，做返一個專業嘅股票經紀，鼓起勇氣喺電話簿打畀下一位不太相熟，好耐無落盤但戶口仲有啲錢嘅客。

小女孩經紀：喂，你好呀……

（對方即刻Cut線）

近期電話騙案太多，見到電話係3字頭，兩秒內講唔出自已個名，多數即刻Cut線，以免被騙徒錄音套取生物認證資料。

就係這麼遠，那麼近之間，小女孩經紀見到自已隻太空股喺一個電話間高台跳水跌咗90%，隔離行家細細聽話比小女孩經紀知，太空股已成大媽股，望望買盤距離現價九十萬丈遠，賣哂都唔夠買飯食。小女孩經紀倒呼出一口嘆息。不過天無絕人之路，小女孩決定喺邊度跌低，就要喺邊度起翻身。社交媒體中見到一眾財經KOL吹捧恒指會到上四萬點，跟隨沈大師，攞埋淨低嘅一半身家買入恒指牛證，太空夢想太遠，不如速戰速決，牛熊證決高下夠哂快。

港股反彈乏力，監管成本增加，一眾華資本地證券行都難以收支平衡。﹙資料圖片﹚

此時小女孩經紀見到公司內部通告，話公司獲得生物科創板新上市的劈哩啪啦神奇魔藥公司國際配售，歡迎各位同事踴躍捐輸，唔係，係踴躍認購。小女孩經紀又再鼓起勇氣，今次唔用電話，用微信加上自己嘅真面目頭像，保證自己係賣實力，唔係以美色取悅大眾的微信女。

小女孩經紀：老闆，我哋公司獲得劈哩啪啦神奇魔藥公司的國際配售，你有無興趣抽返手呀？

客戶：吓？生物科創板？幾乎隻隻跌九成以上。你當我係露露？有錢都拎去玩美股嘅科創公司啦！

正喺對方猛轟及教育咗小女孩經紀一課生物科創板101之際，恒生指數已跌去400幾點，穿咗16,000點的所謂鐵底及30年平均線，小女孩經紀的牛證旋即被收回。午飯時間已到，視線模糊嘅小女孩經紀，仿佛見到一隻一樂燒鵝，同原著《賣火柴的小女孩》一樣，那隻即將被送入口中的燒鵝，主動跑到小女孩經紀面前，希望喺最後關頭填飽小女孩個肚。但係當燒鵝跑到小女孩口邊，吊住佢條命嗰一團火卻熄滅了，而小女孩經紀亦倒臥在大利市機前。

上述股市全屬虛構，如有雷同，直屬不幸。刁佬以最深切嘅心情，對所有經紀股票作出慰問。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。