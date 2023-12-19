美團挫近半成　阿里及騰訊均偏軟　恒指一度失守10天線｜持續更新

美國股市於周一（18日）走勢各異，雖然三大指數同高收，但是反映科技股走勢的納指，明顯較道指及標普指數強。納指升0.62%，道指接近平收而標指則升0.45%。亞太區股市方面，日本股市投資者正靜候今日（19日）央行議息會議結果，早段跌28點，韓股早段跌2點。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油及期金價格未見明顯變化。匯市方面，美元兌日圓及歐元均偏軟。



【10:04】

美團（3690）跌幅擴至4.9%，騰訊（0700）跌1%，阿里（9988）跌0.9%。

汽車股方面，比亞迪（1211）跌2.1%。

至於周一（18日）抽升逾2成的東方甄選（1797）回吐，最新報30.3元，挫5.3%。

大市曾失守10天線後（16426點），其後跌幅收窄，最新報16480點，跌148點。

【09:53】

內房股跌勢急劇，碧桂園（2007）跌3.8%，龍湖（0960）跌3.3%，潤地（1109）跌1.5%，恒大（3333）跌1.7%，融創（1918）跌4.5%。

物管股方面，碧服（6098）瀉9.7%，雅生活（3319）跌4.3%，恒大物業（6666）跌1.1%，中海物業（2669）跌1.2%。

內銀股偏軟，建行（0939）跌0.4%，中行（3988）跌0.7%。

恒指最新報16420點，跌208點。

【09:44】

港股跌幅擴大至逾百點，再次失守16500點。恒指最新報16486點，跌142點，國指跌49點，報5584點，科指跌29點，報3701點。

阿里（9988）跌0.8%，商湯 （0020）反彈，升2.7%。

新世界 （0017）及新創建 （0659）高層出現人事變動，目前兩者股價未見有升跌。

【09:25】

恒指最新報16551點，低開77點，國指最新報5607點，低開26點，科指最新報3712點，低開18點。

阿里（9988）低開0.3%，騰訊（0700）低開0.2%，美團（3690）低開1.8%，小米（1810）低開0.1%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.3%，港交所（0388）低開1.2%。

汽車股方面，蔚來（9866）高開4.7%，小鵬（9868）高開1.4%。

內需及消費股方面，海底撈（6862）低開1.1%。