美國商品期貨交易委員會(CFTC)指出,美國法院已批准針對幣安及其創辦人趙長鵬數以十億美元計的罰款。



CFTC於聲明中指出趙長鵬及幣安須分別支付1.5億美元(約11.7億元),以及27億美元(約210億元)。幣安須支付的款項中,不當交易收費及罰款各佔一半。

CFTC指出伊利諾州北區地方法院批准此前宣布的和解協議,並對趙長鵬及幣安下達永久禁令﹑民事罰款及橫平廠救濟同意令。有關和解協議於今年11月達成。

Binance幣安:Representations of cryptocurrencies are seen in front of displayed Binance logo in this illustration taken November 10, 2022. (Reuters)