香港11月失業率維持2.9%　失業人數減少3400人

政府統計處今日（19日）發表的最新勞動人口統計數字今年9月至11月經季節性調整的失業率為2.9%，與8月至10月的數字相同。就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1%的水平。



8月至10月比較，9月11月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。

統計處表示，本港總就業人數由8月至10月的3,713,400人，下跌至9月至11月的3,708,700人，減少約4,700人。同期總勞動人口亦由3,829,200人下跌至3,821,100人，減少約8,100人。

失業人數（不經季節性調整）由8月至10月的115,800人下跌至9月至11月的112,400人，減少約3,400人。9月至11月的就業不足人數為36,600人，與8月至10月的數字（36,700人）大致相若。

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示：「9至11月經季節性調整的失業率維持在2.9%不變，與8至10月相同。就業不足率亦維持在1.0%不變。總就業人數的跌幅收窄，下跌4,700人至3,708,700人，而勞動人口則進一步下跌8,100人至3,821,100人。失業人數下跌3,400人至112,400人。」

今年9至11月各個行業的失業率普遍維持在低水平，與上一個3個月期間相比，大多只有輕微變動。

展望將來，孫玉菡說：「勞工市場短期內應會維持緊絀。儘管仍然不利的外圍環境或會有一些負面影響，預期訪港旅遊業和私人消費的進一步復蘇會繼續支持勞工需求。」

大新料明年首季失業率維持略低於3%

大新銀行經濟研究及投資策略部預期，本港失業率明年首季有望繼續維持略低於3%。政府上月累計已批出12萬宗來自各項人才入境計劃的申請，有望繼續紓緩部分行業的勞動力不足。另外，隨著消費和旅遊相關活動的穩定增長，加上政府亦推出多項節日及餐飲推廣活動促進香港夜經濟，短期或增加餐飲零售業人手需求，相關行業失業率亦有望保持較低水平。