華置青年宿舍「仲學舍」出租率逾九成半　甘比：有機會再做

為紓緩香港在職青年的住屋壓力，華人置業（0127）與劉葉淑婉紀念慈善基金合作推出「仲學舍」。華人置業集團CEO陳凱韻（甘比）和民政及青年事務局（民青局）局長麥美娟今日（19日）出席「仲學舍」青年宿舍啟動儀式。甘比透露出租率逾九成半，項目運作順暢，更稱：「有機會再做類似項目。」



出租率逾九成半 現時只剩兩間空房

「仲學舍」青年宿舍為18至30歲的香港在職或自僱青年，提供42個房間，共提供84個宿位，每個宿位租金約3000元（含水電費、差餉、地租等費用）。甘比興奮表示，現時宿舍只剩兩間空房，而租戶平均年齡為25歲，男女比例為四比六。「佢哋好叻㗎，有啲做中醫、廚師。」

同時，甘比稱該項目前後籌備用時約四個月，宿舍由今年8月起接受申請，至今出租率達95%，目前運作順暢。「（籌備）係快定慢，就由你哋自己Judge啦。」她補充，日後有機會再做類似，甚或更大規模項目。她又希望建立青年宿舍，不止為年輕人提供居住的地方，更可協助建立新社區聯繫。

麥美娟鼓勵租戶與社區互惠互利

而民政及青年事務局局長麥美娟則表示，民青局正與投委會合作，以青年宿舍作為試點，並為青年人提供財務規劃輔導服務及理財資訊，希望政府透過青年宿舍計劃建立年青人與社區的互惠互利關係。