碧桂園服務等6藍籌股升逾3%　目前港股揚174點｜持續更新

美國股市升勢停不了，三大指數於周二（19日）均高收，其中道指及納指更連升9日，前者更再創新高。道指收市報37557點，升251點。亞太區股市今日（20日）早段隨美股上揚，日股升逾400點或1.3%，韓股升23點或0.9%。匯市方面，於亞洲交易時段美元兌日圓﹑歐元及英鎊等主要貨幣輕微回落。至於商品市場，布蘭特期油及紐約期金於亞洲交易時段均上揚，其中布油升幅更逾1%。



【13:38】

港股升幅在午後維持逾百點，恒指最新報16679點，升174點，國指升44點，報5636點，科指升3748點，升41點。

碧桂園服務（6098）升6.1%，金沙（1928）升4.9%，京東（9618）升3.7%，龍湖（9618）升3.3%，阿里（9988）升3.3%，中國宏橋（1378）升3%。

【12:32】

港股反彈，半日升167點，中午收市報16672點，國指升45點，報5638點，科指升41點，報3749點，成交額為442.6億元。

物管股反彈，碧桂園服務（6098）升5.7%，雅生活（3319）升2.4%，保利物業（6049）升0.2%。

內房股方面，碧桂園（2007）升1.4%，龍湖（0960）升2.1%，融創（1918）升2.9%。

科技股方面，阿里（9988）旗下淘天集團首席執行官，由公司CEO吳泳銘兼任，半日升3.4%，騰訊（0700）升1.5%，美團（3690）升0.9%，小米（1810）升0.1%。

汽車股方面，蔚來（9866）升4.7%，小鵬（9868）升不足0.1%，理想汽車（2015）升0.6%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.2%，港交所（0388）升0.4%。

【10:16】

港股今早曾高見16741點，挑戰20天平均線（16757點）未果，其後升幅收窄，最新報16679點，升174點。

今日除淨的阿里（9988）最新報72.7元，升2.9%。

【09:41】

港股升幅擴大至逾200點，恒指最新報16709點，升204點。

阿里（9988）升3.9%，京東（9618）升4.4%，美團（3690）暫無升跌。

100毛母企毛記葵涌（1716）早段驚見3元，高見3.05元，最新報0.43元，升10.3%，成交價為1.74萬元。

早前股價下挫的藥師幫（9885）最新報9.34元，飆13.1%。

【09:25】

恒指最新報16647點，高開142點，國指最新報5651點，高開58點，科指最新報3758點，高開50點。

科技股今早表現，阿里（9988）高開2.8%，騰訊（0700）高開1.4%，美團（3690）高開1.5%，小米（1810）高開0.7%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.5%，港交所（0388）高開0.6%，友邦（1299）低開0.6%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開0.9%，蔚來（9866）高開6.2%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）高開2%，雅生活（3319）平開，華潤萬象（1209）平開。