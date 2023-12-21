港股跌幅收窄至33點　美團轉升收復80元　翰森製藥挫8%｜持續更新

美國股市於周三（20日）全面下跌，三大指數均錄得逾1%，道指收市報37082點，跌475點或1.3%，納指及標普指數均跌約1.5%。亞太區股市今日（21日）早段均隨美股下跌，日股跌近500點或1.4%，韓股跌15點或0.6%。匯市方面，於亞洲交易時段美元兌日圓﹑歐元及英鎊等主要貨幣均貶值。商品市場方面，紐約期油及期金價格均下跌。



【11:06】

港股跌幅進一步收窄，恒指最新報16580點，跌33點，國指跌7點，5604點，科指跌24點，報3701點。

翰森製藥（3692）瀉7.8%，美團（3690）倒升，最新報80.4元，升2%。

【10:01】

港股最新報16480點，跌132點，國指跌46點，報5565點，科指跌51點，報3675點。

蔚來（9866）挫9%，最新報62.2元。

醫藥股方面，翰森製藥（3692）跌8.6%。

手機設備股方面，瑞聲（2018）跌4.6%。

【09:48】

港股今早曾低見16444點，即跌穿10天平均線（16454點），其後跌幅收窄兼收復10天平均線，恒指最新報16498點，跌115點，國指跌42點，報5570點，科指跌46點，報3680點。

【09:25】

恒指險守10天線（16454點），最新報16455點，低開158點，國指最新報5556點，低開55點，科指最新報3679點，低開47點。

科技股今早表現疲弱，阿里（9988）低開0.4%，騰訊（0700）低開1.6%，美團（3690）低開2.7%，小米（1810）低開1.4%。

金融股方面，滙豐（0005）低開1.1%，港交所（0388）低開1.2%，友邦（1299）低開0.6%。

內房股方面，碧桂園（2007）低開1.4%，龍湖（0960）低開0.8%，中海外（0688）平開。

物管股方面，碧桂園服務（6098）低開0.9%，雅生活（3319）平開。