美國政府債務創新高　誰是買家？｜伍禮賢

根據彭博資訊最新數據，截至11月份，美國政府債務總體水平達至33.9萬億美元，較10月份增加1,790億美元，續創歷史最高記錄。事實上，自從美國總統拜登在今年6月份簽署提高國家債務上限的法案而成為法律後，美國政府債券在6月單一月份便增近9,000億美元至32.3億美元，隨後再逐步增加至目前水平。

美國債務的增長規模固然令人憂慮，但是近年隨著日本、內地等美債最大的持有國有減持美債趨勢，再加上美債最大的持份者美國聯儲局從去年中以來進行縮表，一直在大額減持美債。那麼，投資者或者會感到好奇，是什麼市場力量消化了如此大規模的美債增長？

對於這個問題，我們不妨先了解美國政府債務的架構。總體上，美國政府債務分開兩部分，一為公共債務，這部分債務佔美政府債總量高達78%，主要為美國聯儲局、其他國家或地方政府，以及美國國內外投資者所持有；而第二部分為內部債務，這部分佔比約為22%，它主要是指美國財政部對其他聯邦機構的賬面欠債。而在過去長時間，美債大幅增長的主要源頭，在於公共債務，反而內部債務的體量過去一直維持在相對穩定的水平。因此，市場對美債最大的消化力也源自公共債務市場。

公共債務市場中，單一最大持份者聯儲局佔公共債務總體比例接近19%，它一直成為今年最大的沽售者；而持有美債最大的兩個主權國家，日本在過去三年的持有規模下降了9.4%，內地更是大幅減少了28.6%，那為什麼還能支撐美債不停擴大的規模？

事實上，雖然近年投資者聽得較多的是日本、內地、香港、巴西等減持美債，但其實近年西歐不少國家是大幅增持美債的，特別明顯的是英國、盧森堡、愛爾蘭等，單單這三個國家在過去三年已經大幅增持美債近4,300億元，足以彌補日本、內地的減持數量。這是第一個原因。

但美債擴展，更重要的一個原因是，美國公共債務市場參與者之中，不論是聯儲局或者其他主權國家，均不是市場參與的絕對主力。公共債務市場最大的參與者在於分佈在環球不同角落的投資機構、個人投資者。在過去隨著環球利息環境大幅上升之下，國債孳息率跟隨大幅向上，吸引力自然增加，從而吸引不少非政府機構投資者持有收息，或對抗通脹用途。這才是目前美債仍維持在擴展規模的核心因素。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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