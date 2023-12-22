港股跌幅擴大至300點　險守16300點｜持續更新

美國股市於周四（21日）上揚，三大指數升幅介乎0.9%至1.3%，道指收市報37404點，升322點。亞太區股市方面，今日（22日）早段上揚，日股升逾百點，韓股升3點。商品市場方面，紐約期油價格未見太大變化，紐約期金價格升0.4%。匯市方面，美元兌日圓﹑歐元及英鎊均上揚。



【15:42】

港股跌幅進一步擴大，最新報16300點，跌320點，國指跌144點，報5475點，科指報3535點，跌174點。

【15:05】

內地股市低收，上證收市報2914點，跌3點，深成收市報9221點，跌35點，滬深300指數收市報3337點，升6點，創業板指數收市報1825點，跌6點。

港股方面，恒指最新報16372點，跌249點，國指跌121點，報5498點，科指跌161點，報3548點。

【14:28】

港股跌幅再擴大，恒指最新報16353點，跌267點，國指跌132點，報5487點，科指跌170點，報3539點。

金山軟件（3888）跌9.2%，報22.3元，心動公司（2400）跌18.1%，騰訊（0700）跌15%，網易（9999）跌25%。

【13:13】

手遊股全面下挫，其中網易（9999）瀉26.3%，最新報119.3%，騰訊（0700）挫12.2%，創夢天地（1119）挫9.4%，IGG（0799）挫10.4%。

國家新聞出版署發佈《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》，現向社會公開徵求意見。其中提到，網絡遊戲不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵。網絡遊戲出版經營單位不得以炒作、拍賣等形式提供或縱容虛擬道具高價交易行爲。所有網絡遊戲須設置用戶充值限額，並在其服務規則中予以公示，對用戶非理性消費行爲，應進行彈窗警示提醒。

港股方面，恒指由升轉跌，最新報16423點，跌198點，國指跌96點，最新報5523點，科指跌131點，報3579點。

【10:53】

港股維持不足百點升幅，恒指最新報16708點，升87點，國指升21點，報5641點，科指升17點，報3728點。

申洲（2313）逆市挫7.1%，藥明生物（2269）跌3.9%，碧桂園服務（6098）跌3.4%，藥明康德（2359）跌2.1%。

【10:33】

港股升幅收窄，恒指最新報16693點，升72點，科指升11點，報3721點，國指升12點，報5632點。

翰森製藥（3692）升3.7%，京東（9618）升2.9%，東方海外（0316）升2.4%。

【09:25】

是日冬至，恒指最新報16743點，高開121點，國指最新報5656點，高開36點，科指最新報3745點，高開35點。

科技股方面，阿里（9988）高開1.2%，騰訊（0700）高開1.4%，美團（3690）低開0.1%，小米（1810）高開0.1%。

金融股方面，港交所（0388）高開0.9%，滙豐（0005）高開0.2%，友邦（1299）高開2.3%。

汽車股方面，理想汽車（2015）平開，蔚來（9866）高開2.5%。

內需及消費股方面，康師傅（0322）平開，潤啤（0291）高開0.7%。