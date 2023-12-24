騰訊晚節不保是壞消息？　只因看官你悲觀｜鄭昆侖

過去一週，國際層面方面其中一個比較上大的事件是中東紅海因素令大量船隻不能行經蘇彝士運河(Suez Canal)。由亞洲來往歐洲的貨船需要改道行經南非的好望角(Cape of Good Hope), 因此同一個航運項目所涉的平均航行距離（兼時間）會大幅增加）。

另一件股市大事件，當然是騰訊（0700）的股價在12月22日忽然大瀉。由於中國內地當局擬再度收緊在線遊戲的監管，因此騰訊的股價當日大跌12.3%，收報274.0港元。同業網易（9999）也大挫24.6%至122港元。由於騰訊是恒指重磅股，因此在冬至日恒生指數下跌280點至16,340點。儘管外圍股市近月普遍造好、人民幣匯率又走強,但是恒生指數就是不乏「拖後腿」的成份股。除了騰訊之外，還有阿里巴巴（9988）、李寧（2331）、藥明生物（2269）。

現時的手遊生態本身就是扭曲了，您覺得騰訊股價跌是壞事「咁喺因為您悲觀」

早前阿里巴巴因為AI晶片供應事宜，取消了雲業務的上市計劃。當時騰訊的回應是早在美國收緊AI晶片政策之前便購買大量Nvidia的AI晶片。因此，騰訊的股價一直守住300至325港元的水平。

只不過，當中國國家新聞出版署在12月22日發布《網絡遊戲管理辦法》草案，徵求意見限制遊戲公司的「課金收入」之後，騰訊的股價在2023年似乎晚節不保了。

《網絡遊戲管理辦法》草案似乎想1）限制遊戲過度使用和高額消費、2）禁止網絡遊戲不得設置每日登錄、首次及連續充值誘導性獎勵、3）要求遊戲設置並公布用戶充值限額、4）要求對用戶的非理性消費行為進行彈窗(pop-up)警示提醒。同時，遊戲開發商亦不得以炒作、拍賣等形式提供或縱容虛擬道具高價交易。

如果看官認為這是壞消息，那麼筆者只能說「咁喺因為您悲觀」。事實上，近10年的在線遊戲雖然是免費玩，但是如果玩家想玩得「有優勢」的話，那麼便要大量課金消費。

對於不貨金的玩家，他們玩到某一個階段之後大概

會面對很大的「阻力」。因此，近年愈來愈多「躺平」又或者是「求其玩」的玩家。

由於現時的在線遊戲涉太多嚴重扭曲的情況（尤其是與象棋等傳統遊戲，又或者是20年前的電腦遊戲相比），因此「被整改」也未必是壞事。我就見到「遊戲瘋狂課金的風氣不再」的樂觀一面了。

至於騰訊、阿里巴巴的股價持續回落，對某些人來說可能是壞消息。又是一句，「咁喺因為您悲觀」。我就看到世界那麼大，就有地域分散投資的機會了。再者，如果在2023年只玩港股仍然做到正回報的話，亦証明閣下的投資水平已經很不錯了，亦是高人一等了。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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