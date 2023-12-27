恒指升幅收窄至142點　網易飆1成　油股上漲｜持續更新

美股聖誕假期復市後高收。美股三大指數於周二（26日）均上揚，其中道指升159點或0.4%，納指重上15000點，收市報15074點，升0.54%。亞太區股市方面，日股於今日（27日）早段升約400點，韓國股市則下跌。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油價格跌0.45%，期金價格升0.35%。匯市方面，美元兌日圓﹑英鎊及歐元均於亞洲交易時段上揚。



【10:16】

恒指升幅收窄，恒指最新報16483點，升142點，國指升59點，報5548點，科指升58點，報3606點。

科技股上揚，網易（9999）升10.2%，騰訊（0700）升4.1%，小米（1810）升3.8%。

油股亦錄得升幅，中石油（0857）升2.6%，中海油（0883）升1.4%。

【09:25】

恒指於聖誕假期後高開，最新報16561點，升221點，國指最新報5579點，高開90點，科指最新報3641點，高開93點。

遊戲股上周五（22日）冬至日下瀉，網易（9999） 高開13.9%，騰訊（0700）高開3%，心動（2400）高開4.6%，創夢天地（1119）高開2.8%。

科技股方面，阿里（9988）高開2.3%，美團（3690）高開2.5%，小米（1810）高開1.8%，嗶哩嗶哩（9626）高開6.6%。

汽車股方面，蔚來（9866）高開15%，小鵬（9868）高開2.3%，理想汽車（2015）高開5%。

金融股方面，港交所（0388）高開1.8%，滙豐（0005）高開1.1%。