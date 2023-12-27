遊戲股全線反彈　網易高開14%　騰訊市值收復逾1200億元

國家新聞出版署一紙《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》上周五引爆遊戲股股災。其後當局稱會聆聽市場意見，同時批出多款進口及國產遊戲版號，帶動遊戲板塊今日（27日）全線高開。網易（9999）高近14%，報139元，市值回升至4,802億元；騰訊（0700）高開3%，報282.2元，市值回升至26,835億元。



此外嗶哩嗶哩（9626）現升4.9%報84.2元；心動遊戲（2400）現升5.4%報9.5元；中手遊（0302）現升5%報1.3元。



網易稱網遊管理不會對業務本質影響

遊戲股回暖昨晚已在美股有跡象，網易（美股：NTES）美股收升5.2%報92.2美元。網易在意見稿發出後即回應稱，網易遊戲始終嚴格貫徹未成年人防沉迷等各項規章制度與要求。對於新發布的徵求意見稿，該公司會積極參與意見回饋，相信不會對業務產生本質性影響。

官方語氣亦和緩，國家新聞出版署有關負責人回應稱，對於各方就意見稿第十七條、第十八條及其他一些內容提出的關切和意見，當局將認真研究，並將在繼續聽取相關部門、企業、用戶等各方意見的基礎上進一步修改完善。另外，中國國家新聞出版署亦公布12月國產網絡遊戲審批訊息，共有105款新遊戲獲批，包括騰訊的《逆戰﹕未來》及網易的《螢火突擊》。