金管局明年11月再辦金融峰會　已向大摩及滙豐等大行發出請柬

金管局去年在本港未完全通關復常的情況下，舉辦新冠疫情後首次大型國際金融領袖投資峰會，希望向外界傳達Hong Kong is back的訊息，今年再度舉辦，吸引逾300人參加，超越去年。有消息稱，金管局擬再接再厲，於明年11月18日起一連3日舉辦第三次峰會。



明年11月18日起一連3日舉辦

有本地媒體消息稱，金管局已向包括美資大行如高盛及摩根士丹利、國際銀行如滙控（0005）及渣打集團（2888）等，發出首批邀請函。一如今年模式，明年峰會預計連續舉辦三天，由11月18日起至20日（周一至周三），包括首日歡迎晚宴、第二日主峰會、第三日由金管局夥同其他機構合辦研討會。

金管局發言人回應消息時表示，該局將於明年11月再次舉辦峰會，邀請金融界別的領袖出席，共同討論環球經濟及金融市場最新發展，該局正和參與各方積極進行籌備工作，詳情適時公布。

有消息稱，金管局已向包括美資大行如高盛及摩根士丹利、國際銀行如滙控（0005）及渣打集團（2888）等，發出首批邀請函。一如今年模式，明年峰會預計連續舉辦三天，由11月18日起至20日（周一至周三）。（圖片由香港01旅遊有限公司提供）

美大選時間敏感或派副手出席

今年峰會吸引逾300人參加，約170家環球金融機構，逾90位為機構主席或行政總裁級別，其他多為亞洲區或環球經營部門主管。

有分析認為，明年適逢美國總統大選，面對中美關係不確定性及地緣政治風險升溫，加上近期香港成為美國國會倡議制裁的焦點，未知會否令華爾街大班來港出席峰會增添疑慮。不過，本港仍是美資行重要營商地，相信他們會繼續來港參加峰會，但為免在敏感時刻觸動美國政府神經，不排除有大行或會考慮中間方案，如改派副手作代表。

金管局總裁余偉文在今年峰會會後表示，對於峰會會否明年或者之後再舉辦，考慮到已經連續舉辦了兩年，去年為疫情剛完結復常，希望投資者前來了解香港情況，今年為金管局30周年，屬於「生日會」，故此舉辦峰會舉辦特殊意義。至於明年或者之後會否再舉辦，仍收集參與者意見中，但稱希望在世界各地包括香港及紐約等，很快再見到各位。