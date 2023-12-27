11月內地規模以上工業利潤按年升近3成　連續4個月錄正增長

國家統計局公布今年首11月全國規模以上工業企業，實現利潤為6.98萬億元（人民幣‧下同），按年跌4.4%，跌幅較今年首10個月收窄3.4個百分點。單計今年11月，內地規模以上工業企業實現利潤按年增長29.5%。



國家統計局工業司統計師於衛寧解讀工業企業利潤數據。工業企業利潤增長明顯加快。1至11月份，全國規模以上工業企業利潤按年下降4.4%，降幅較1至10月份收窄3.4個百分點，延續3月份以來逐月收窄走勢，利潤降幅年內首次收窄至5%以內。從當月看，工業企業利潤加快回升，加上投資收益相對集中入賬，11月份規模以上工業企業利潤按年增長29.5%，增速較10月份明顯加快，利潤已連續4個月實現正增長。

首11月國有企業實現利潤2.24萬億元

內地今年首11月，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤2.24萬億元，按年下降6.2%；股份制企業實現利潤5.16萬億元，下降3.1%；外商及港澳台商投資企業實現利潤1.62萬億元，下降8.7%；私營企業實現利潤2萬億元，增長1.6%。

近六成行業利潤增長，八成行業利潤增速回升。首11月，在41個工業大類行業中，有24個行業利潤按年增長。電力、熱力生產和供應業增長58.2%；通用設備製造業增長9.4%；汽車製造業增長2.9%。

首11月，規模以上工業企業實現營業收入120.04萬億元，按年增長1%。11月底，規模以上工業企業資產總計167.78萬億元，按年增長6.3%；負債合計96.59萬億元，增長6.4%；資產負債率為57.6%，按年升0.1個百分點。