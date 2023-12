據《日經新聞》報道,Uber正尋求與Tesla合作進軍日本的士市場。



報道指出Uber計劃最初推出30輛Tesla Model Y,至明年增至100輛,定價較當地的士高出2成。

目前Uber在全球33個國家及地區推出的士服務,其中包括北美及歐洲的「Uber Green」服務。公司亦計劃在全球投資8億美元,支持向電動車的轉變,至2030年於北美及加拿大實現全電動化,至2040年在全球實現全電動化。

Tesla:A Tesla sign is pictured outside the Tesla Gigafactory 2 in Buffalo, New York, U.S., February 13, 2022. (Reuters)