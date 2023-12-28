恒指升逾200點 汽車股造好、吉利彈6% 李寧揚近4%｜持續更新
撰文：黃文琪
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市場續憧憬聯儲局明年減息，隔晚美股造好，道指收市升超100點破頂，標指進一步逼近歷史紀錄高位。
【10：41】恒指升218點
恒指升218點。報16843點；科指升1.59%，報3697點。
汽車股普遍造好，吉利 （0175） 升逾6%，比亞迪 （1211） 升逾2%，長汽 （2333） 升近3%，廣汽 （2238） 升逾2%。
李寧 （2331） 升近4%，高見20.5元；安踏 （2020） 升逾2%，特步 （1368） 升逾3%。
【09：51】恒指升152點
恒指升152點。報16777點；科指升0.94%，報3673點。
金礦股今早走強，紫金（2899）、招金（1818）升近2%，山東黃金（1787）升1%，中國黃金（2099）升逾1%，SPDR金ETF（2840）升0.87%。
汽車股普遍造好，吉利 （0175） 升逾5%，比亞迪 （1211） 升逾2%，長汽 （2333） 升逾2%，廣汽 （2238） 升近2%。
小米 （1810） 升逾1%，報16.5元。小米將於下午2時舉行汽車技術發布會。
【09：20】恒指高開53點
恒指高開53點。報16678點；科指升0.2%，報3647點。
網易 （9999） 跌逾1%，阿里巴巴 （9988） 、騰訊 （0700） 平開，美團 （3690） 升0.2%。
商湯（0020）再遭軟銀減持，股價暫未受影響，仍升0.92%。